Поляки знову заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" [ Редагувати ]
Починаючи з 09:00 4 січня, польські фермери відновили свою акцію протесту на кордоні, зокрема на пункті пропуску "Медика-Шегині".
Про це повідомила кореспондентка "Суспільного" з місця події.
Лідер протесту Роман Кондрув заявив, що вони будуть пропускати по три вантажівки за годину. Учасники страйку обіцяють не затримувати транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу та товари, що швидко псуються.
Рух легкових автомобілів і автобусів залишатиметься в нормальному режимі. Попередньо акція протесту триватиме до 3 лютого, але учасники підкреслюють, що будуть блокувати кордон, поки польський уряд не підпише гарантії виконання їхніх вимог.
по темі
Христина Гашенко побувала у Польщі та поспілкувалася з водіями. Яка ситуація по той бік кордону - далі у її ексклюзивному репортажі.
Напередодні польські перевізники хотіли знову заблокувати перехід до Ягодина у Дорогуську
Потрібно пред'явити витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в їх військово-облікових документах
Правила перетину кордону для людей з інвалідністю 3-ї групи не змінювалися, попри чутки у соцмережах. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченк
Фортифікації облаштовують на випадок, якщо ворог спробує повторити наступ в цьому районі. Більше про роботи - в наступному матеріалі.