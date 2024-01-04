Починаючи з 09:00 4 січня, польські фермери відновили свою акцію протесту на кордоні, зокрема на пункті пропуску "Медика-Шегині".

Про це повідомила кореспондентка "Суспільного" з місця події.

Лідер протесту Роман Кондрув заявив, що вони будуть пропускати по три вантажівки за годину. Учасники страйку обіцяють не затримувати транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу та товари, що швидко псуються.

Рух легкових автомобілів і автобусів залишатиметься в нормальному режимі. Попередньо акція протесту триватиме до 3 лютого, але учасники підкреслюють, що будуть блокувати кордон, поки польський уряд не підпише гарантії виконання їхніх вимог.