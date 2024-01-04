На російському аеродромі згорів Су-34 - ЗМІ [ Редагувати ]
В ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в спецслужбах.
Констатуємо, що ворожий літак згорів, - пише "УП".
За словами джерела, за цим стоїть Головне управління розвідки МОУ.
Нагадаємо, 25 грудня українські сили протиповітряної оборони збили російський бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-30.
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