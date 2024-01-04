Світоліна переграла переможницю US Open-2021 в Окленді [ Редагувати ]
Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла в чвертьфінал новозеландського турніру Auckland Open, здобувши перемогу на британкою Еммою Радукану у 1/8 фіналу.
Про це йдеться у результатах поєдинку.
ASB Classic Auckland Open, 2-й раунд
Радукану – Світоліна – 1:2 (7:6, 6:7, 1:6)
Це було вражаюче протистояння на корті, особливо в третьому геймі, де Радукану націлилася на брейк і змогла дотиснути українку на її подачі. Незважаючи на початкове відставання 1:5, Світоліна вдало повернулася в гру, набравши 5 пунктів поспіль, і гарантувала собі тай-брейк.
У наступному етапі турніру вона зустрінеться з чешкою Марією Боузковою 5 січня.
Нагадаємо, українська спортсменка Еліна Світоліна стала "Поверненням року" за версією керівної організації професіоналок – Жіночої тенісної асоціації (WTA).
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