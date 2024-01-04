Комітет Ради взявся за законопроєкт про мобілізацію [ Редагувати ]
Комітет Верховної Ради з питань безпеки й оборони розпочав розгляд законопроєкту уряду, спрямованого на вдосконалення різних аспектів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, розгляд нового законопроєкту про мобілізацію розпочато у профільному комітеті Верховної Ради.
Очікується, що обговорення триватиме кілька днів і включатиме участь командування Збройних Сил України та представників Міністерства оборони.
У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, для відповідей на комітет приїхали Залужний, Шаптала та міністр Умєров. Буду повідомляти про хід розгляду законопроєкта в комітеті, - повідомив Арахамія.
Нагадаємо, законопроект (№ 10062) щодо змін у системі мобілізації, який готується до розгляду у Верховній Раді на другому читанні, передбачає впровадження електронного обліку військовозобов’язаних та автоматичне отримання УБД.
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