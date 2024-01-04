рф завдала ракетного удару по Кропивницькому: є загиблий [ Редагувати ]
У четвер, 4 січня, російська армія здійснила ракетний удар по Кропивницькому, влучивши в одне з промислових об'єктів у місті. Про це повідомив голова адміністрації Кіровоградської області Андрій Райкович.
Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий, - написав він.
Райкович пообіцяв надати деталі згодом.
Нагадаємо, у Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару 29 грудня. Відомо про 32 жертв російської атаки.
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