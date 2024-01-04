російські хакери отримали доступ до системи українського телекомунікаційного оператора "Київстар" ще в травні минулого року, хоча масштабна атака відбулася 12 грудня.

Про це повідомив Ілля Вітюк, керівник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України, в інтерв'ю Reuters.

Під час проведення розслідування встановлено, що хакери, ймовірно, намагалися проникнути в "Київстар" в березні або навіть раніше.

Наразі ми можемо з упевненістю сказати, що вони були в системі щонайменше з травня 2023 року. Я не можу зараз сказати, з якого часу вони мали ... повний доступ: ймовірно, щонайменше з листопада, - повідомив Вітюк.

Керівник Департаменту кібербезпеки охарактеризував атаку на "Київстар" як сильне послання та значуще попередження, яке стосується не лише України, але і всього західного світу, спонукаючи розуміти, що ніхто насправді не є недоторканним.

Він зауважив, що атака знищила майже все, включаючи тисячі віртуальних серверів і ПК. Цей інцидент, ймовірно, став першим прикладом руйнівної кібератаки, яка "повністю усунула ядро телекомунікаційного оператора". За словами Вітюка, атака мала за мету завдати "катастрофічних" збитків і спрямована була на нанесення психологічного удару та збір розвідувальних даних.

За оцінками СБУ, із високим рівнем доступу, який отримали хакери, можливе викрадення особистої інформації, визначення місцезнаходження телефонів, перехоплення SMS-повідомлень і, можливо, вторгнення в акаунти Telegram. Представник "Київстар" повідомив, що компанія тісно співпрацює з СБУ у розслідуванні атаки і здійснює всі необхідні заходи для усунення майбутніх ризиків, гарантуючи, що "фактів витоку персональних і абонентських даних не виявлено". За словами Вітюка, СБУ активно допомагала "Київстару" у відновленні роботи систем за лічені дні та відвертала нові кібератаки.

Нагадаємо, група російських хакерів взяла на себе відповідальність за кібератаку, яка спричинила руйнування мережевої інфраструктури українського оператора зв'язку "Київстар".