Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про проведення засідання Ради України-НАТО через тиждень.

За інформацією від речника НАТО Ділана Вайта у Twitter, зустріч запланована на середу, 10 січня, і вона відбудеться на рівні послів країн Альянсу.

Зазначено, що це засідання було скликане за проханням України внаслідок останніх масованих обстрілів росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скличе засідання Ради Україна-НАТО в середу, 10 січня, на рівні послів на прохання України після нещодавніх російських ракетних і безпілотних атак, - зазначив речник.

Нагадаємо, у НАТО оголосили про сприяння у закупівлі до 1000 ракет Patriot після масованої ракетної атаки рф.