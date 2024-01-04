Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО після атак росії [ Редагувати ]
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про проведення засідання Ради України-НАТО через тиждень.
За інформацією від речника НАТО Ділана Вайта у Twitter, зустріч запланована на середу, 10 січня, і вона відбудеться на рівні послів країн Альянсу.
Зазначено, що це засідання було скликане за проханням України внаслідок останніх масованих обстрілів росії.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скличе засідання Ради Україна-НАТО в середу, 10 січня, на рівні послів на прохання України після нещодавніх російських ракетних і безпілотних атак, - зазначив речник.
Нагадаємо, у НАТО оголосили про сприяння у закупівлі до 1000 ракет Patriot після масованої ракетної атаки рф.
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