Звільнена із російського полону Галина Федишин з Івано-Франківщини заручилася із своїм обранцем, Миколою Гриценяком, який служить у складі 36-ї бригади морської піхоти.

Про це повідомив командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні я став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові. Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати вас. Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку, але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон, - написав Сергій Волинський.

Галина Федишин народилась у селі Сваричів Рожнятівської громади, служить бойовою медичною працівницею у 36 окремій бригаді морської піхоти. Президент Зеленський удостоїв Галину Федишин орденом "За врятоване життя" 7 квітня 2021 року.

Під час війни медсестра отримала поранення і стала полоненою в травні 2022 року, коли виходила з "Азовсталі". Також потрапив у полон її хлопець-військовий, родом із Донеччини.

Під час перебування у полоні Галина Федишин принципово розмовляла лише українською. Російські військові кілька разів імітували її вивезення на обмін, але завжди повертали її назад до місця утримання.

3 січня 2024 року, під час найбільшого обміну полоненими з моменту початку повномасштабного вторгнення, Галина Федишин повернулася додому.

Нагадаємо, з російського полону повернули 230 наших воїнів і цивільних.