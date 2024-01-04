У Києві правоохоронці затримали серійного вбивцю, якого шукали по всій країні ще з минулого року. Про це повідомляють ЗМІ.

На його рахунку - понад 10 вбивств по всій Україні. Остання його жертва - жінка у Голосіївському районі Києва. У кіоску з продажу квітів близько 8:00 2 січня перехожі виявили тіло жінки з численними ножовими пораненнями - колотими ранами в області ребер, живота, шиї та голови.

Жінці було 54 роки, родом вона з Дрогобича Львівської області. Вбивця пограбував її, вкравши ювелірні вироби, які знайшли при ньому під час затримання.

Схожий випадок стався торік в Оболонському районі.

Затриманий маніяк виявився громадянином Республіки Узбекистан. Йому 37 років. В Україні перебуває незаконно. Зараз слідчі перевіряють його причетність до інших злочинів на території нашої держави.

Офіційних повідомлень від поліції наразі не було.