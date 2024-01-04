росія почне видавати громадянство українцям, які народилися і постійно мешкали Криму чи Севастополі до анексії 8 березня 2014 року. Відповідний указ підписав володимир путін.

Ймовірно, йдеться про тих мешканців Криму, які не звернулися по російський паспорт після захоплення півострова. Згодом вони втратили право на отримання російського громадянства. Але тепер указ путіна їм його повернув.

Крім того, як зазначається в указі, громадяни України, Іраку, Сирії, Афганістан та Ємену, які народилися на території РРФСР і мали у минулому громадянство СРСР, зможуть отримувати російське громадянство у спрощеному порядку, тобто без знання російської мови, історії росії та її основ законодавства, а також без попереднього проживання на російській території України впродовж п'яти років.

У середині грудня 2023 року володимир путін підписав указ, згідно з яким спрощується прийом російського громадянства мешканцями Білорусі, Казахстану та Молдови.

Також путін підписав указ, який передбачає можливість отримання російського громадянства у спрощеному режимі іноземцями, які уклали контракт про проходження військової служби у російській армії чи інших військових формуваннях. На отримання громадянства зможуть претендувати члени їхніх сімей.

До початку збройного вторгнення в Україну мінімальний термін контракту з міноборони рф для іноземців складав 5 років. Для отримання російського громадянства потрібно було три роки.