Десятки паспортів України та Китаю знайшли на кордоні США з Мексикою [ Редагувати ]
На південному кордоні США знайдено десятки покинутих китайських та українських паспортів. Про це повідомив член Палати представників США від Республіканської партії Метт Гетц.
Байден і Майоркас (міністр внутрішньої безпеки США Алехандро - ред.) кажуть, що кордон безпечний. А ви як думаєте?
До публікації у соцмережі X він прикріпив фотографії паспортів, знайдених, як стверджується, на південному кордоні США.
У 2023 році американські прикордонники зіткнулися на півдні країни з безпрецедентним напливом мігрантів. За даними прикордонної служби Сполучених Штатів, за січень-листопад нелегально перетнути кордон США з боку Мексики намагалися 2,2 млн разів.
Республіканці у Конгресі вимагають вжити заходів для захисту південного кордону США від нелегалів і піти на найбільшу за десятиліття міграційну реформу в обмін на схвалення військової допомоги Україні.
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