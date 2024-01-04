Ці паспорти покинули на кордоні США

На південному кордоні США знайдено десятки покинутих китайських та українських паспортів. Про це повідомив член Палати представників США від Республіканської партії Метт Гетц.

Байден і Майоркас (міністр внутрішньої безпеки США Алехандро - ред.) кажуть, що кордон безпечний. А ви як думаєте?

До публікації у соцмережі X він прикріпив фотографії паспортів, знайдених, як стверджується, на південному кордоні США.

У 2023 році американські прикордонники зіткнулися на півдні країни з безпрецедентним напливом мігрантів. За даними прикордонної служби Сполучених Штатів, за січень-листопад нелегально перетнути кордон США з боку Мексики намагалися 2,2 млн разів.

Республіканці у Конгресі вимагають вжити заходів для захисту південного кордону США від нелегалів і піти на найбільшу за десятиліття міграційну реформу в обмін на схвалення військової допомоги Україні.