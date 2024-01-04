Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту супутник зв'язку Ovzon-3 шведської компанії Ovzon, яка надає послуги мобільного супутникового доступу до інтернету.

Запуск провели зі стартового комплексу на базі Космічних сил США на мисі Канаверал о 18:04 за місцевим часом (1:04 за Києвом). Супутник важить майже 1,5 т, його створила американська компанія Maxar Technologies.

Ovzon-3 надаватиме доступ до інтернету клієнтам Ovzon приблизно на третині поверхні землі. Серед клієнтів Ovzon - Міністерства оборони США та Британії, ООН, пожежна служба Італії та уряд Колумбії.

Після виведення супутника на орбіту багаторазовий ступінь Falcon 9, який запускався вже десять разів, здійснив посадку на базі у Флориді.

Нагадаємо, на початку грудня SpaceX запустила в космос перший розвідувальний супутник Південної Кореї.