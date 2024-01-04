SpaceX вивела на орбіту шведський супутник зв'язку Ovzon-3 [ Редагувати ]
Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту супутник зв'язку Ovzon-3 шведської компанії Ovzon, яка надає послуги мобільного супутникового доступу до інтернету.
Запуск провели зі стартового комплексу на базі Космічних сил США на мисі Канаверал о 18:04 за місцевим часом (1:04 за Києвом). Супутник важить майже 1,5 т, його створила американська компанія Maxar Technologies.
Ovzon-3 надаватиме доступ до інтернету клієнтам Ovzon приблизно на третині поверхні землі. Серед клієнтів Ovzon - Міністерства оборони США та Британії, ООН, пожежна служба Італії та уряд Колумбії.
Після виведення супутника на орбіту багаторазовий ступінь Falcon 9, який запускався вже десять разів, здійснив посадку на базі у Флориді.
Нагадаємо, на початку грудня SpaceX запустила в космос перший розвідувальний супутник Південної Кореї.
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