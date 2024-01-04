З 4 січня пенсіонери, які мешкають в українських містах, можуть безкоштовно обміняти додатково до 5 нових LED-ламп у найближчих до них відділеннях "Укрпошти". Про це повідомляє Кабмін.

Для цього необхідно при собі мати: паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та активний номер телефону.

Цього разу для участі в програмі пенсіонерам не обов'язково мати старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділень "Укрпошти" впродовж місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп.

Перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко заявила:

За минулий місяць пенсіонери в селах вже отримали додаткові 4,5 мільйона світлодіодних ламп. А від початку старту Всеукраїнської програми обміну ламп розжарювання українці замінили вже понад 26 млн ламп. Наразі ще 14 млн енергозберігаючих ламп доступні для обміну. Закликаємо всіх, хто ще не скористався програмою, отримати свої п’ять світлодіодних ламп і вкрутити їх замість ламп розжарювання. Таким чином ви допоможете українським енергетикам зменшити навантаження на енергосистему. Зараз це знову актуально, адже ворог поновив масовані ракетні обстріли.

У мешканців нашої країни, які досі не скористалися програмою, також є можливість отримати до 5 світлодіодних ламп у міських та сільських відділеннях "Укрпошти".

Програма також відкрита для юридичних осіб, таких як: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ, які мають можливість отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву через застосунок "Дія".