У США розсекретили частину документів, пов'язаних зі скандальною справою мільярдера Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у звідництві, сутенерстві та сексуальній експлуатації неповнолітніх.

У документах фігурують екс-президенти США Білл Клінтон та Дональд Трамп, брат нинішнього короля Великої Британії Чарльза III принц Ендрю, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, співак Майкл Джексон і фізик Стівен Хокінг.

У документах і листах згадуються співголова мережі готелів Hyatt Томас Пріцкер, американський мільярдер Гленн Дубін і колишній постпред США при ООН Білл Річардсон. Присутність у списках необов'язково свідчить про причетність до злочинної діяльності Епштейна.

Судовий розгляд проти Джеффрі Епштейна розпочався 2005 року, коли його звинуватили в сексуальному насильстві над неповнолітніми (наймолодшим було 14 років).

Бізнесмену загрожував довічний термін за організацію проституції та сексуальне насильство, він визнав провину і в 2008 році отримав лише 13 місяців ув'язнення.

Це викликало скандал, світові ЗМІ писали, що Епштейн зміг уникнути покарання, тому що забезпечував неповнолітніми дівчатами політиків та знаменитостей.

У 2019 році справу відправили на перегляд. Епштейну висунули звинувачення у нових злочинах, у тому числі торгівлі людьми.

Через місяць він наклав на себе руки у тюремній камері. Смерть бізнесмена породила теорію змови про те, що його вбито через інформацію, яку він знав про світову еліту.

Один із найвідоміших епізодів його справи - приватний острів, куди літали VIP-персони для сексу з дівчатами, яких постачав Епштейн.

У четвер, 4 січня, федеральний суд Південного округу штату Нью-Йорк опублікував першу частину документів у справі. У них наводяться показання однієї з жертв, секс-рабині Йоганни Сьоберг.

Вона стверджує, що Епштейн розповідав їй про те, що екс-президент США Білл Клінтон "любить молоденьких, маючи на увазі дівчат". Раніше представники Клінтона заявляли, що політик нічого не знав про "жахливі злочини фінансиста".

У свідченнях Сьоберг також фігурує Дональд Трамп, але особисто вона з ним ніколи не перетиналася. Епштейн дзвонив йому, щоб провести час в одному з казино Трампа.

Крім того, згідно з іншим документом, одна з допитаних у рамках справи заявила, що стала жертвою сексуальної експлуатації з боку "іноземного президента", ім'я якої вона не пам'ятає. Лише пригадує, що він був "високим і темноволосим", говорив з акцентом. Вона також вказала, що "зустрічалася з безліччю високопосадових і впливових людей".

Єдиний, кого прямо звинувачують у документах, - британський принц Ендрю, який чіпав за груди дівчину під час фотосесії та, ймовірно, користувався послугами Епштейна. Його ім'я фігурувало у документах і раніше, жертви подавали на нього до суду. У 2022 році його мати королева Єлизавета II позбавила його всіх почесних військових звань.