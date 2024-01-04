"Застрягла маленька?": на Київщині рятувальники звільнили косулю, яка застрягла у паркані (фото, відео) [ Редагувати ]
У Макарові на Київщині посеред вулиці в паркані застрягла дика косуля. Про це повідомляє ДСНС.
"Застрягла маленька?"
Іноді у Службі порятунку бувають досить цікаві випадки. Звичайно ж, вони пов’язані з порятунком. Але навіть у рятувальників завжди існує привід для здивування.
Інцидент з косулею стався на вулиці Богдана Хмельницького.
Для звільнення тварини на місце прибули рятувальники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів.
За допомогою розтискача знесилену та перелякану тварину обережно звільнили з пастки і випустили на волю.
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