Білоруський диктатор олександр лукашенко підписав закон про довічні гарантії президенту Білорусі.

Документ дає довічне право недоторканності колишньому президентові та членам його родини. Колишнього главу держави не можуть притягнути до відповідальності за дії, вчинені у звʼязку зі здійсненням повноважень.

Після відставки екс-президент може стати делегатом Всебілоруських народних зборів і довічним членом верхньої палати парламенту.

Йому призначається довічна допомога в розмірі зарплати чинного президента, гарантується медичне забезпечення президентського рівня, державна охорона, право користуватися помічниками з доступом до урядового звʼязку.

Встановлюються нові вимоги для кандидата на посаду президента:

лише народжений у Білорусі;

не молодший 40 років;

постійно мешкає у країні не менше 20 років;

немає громадянства іншої країни;

ніколи не мав посвідки на проживання в іншій країні.

Права на участь у виборах фактично позбавлені представники опозиції, витіснені владою за кордон.

69-річний олександр лукашенко очолює білорусь з 1994 року, його сім разів оголошували переможцем президентських виборів.

Поправки до Конституції 2022 року забороняють йому обіймати посаду два терміни поспіль. Новий закон дозволяє Всебілоруським зборам усунути президента від влади, якщо він систематично порушує Конституцію або вчиняє тяжкий кримінальний злочин.

Пропозицію про усунення мають внести щонайменше третина повного складу Палати представників країни або щонайменше 150 тис. громадян. Після цього представники зборів мають проголосувати за цю пропозицію більшістю голосів.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року лукашенко оголосив про включення всієї армії Білорусі до регіонального угруповання військ з росією.