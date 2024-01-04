володимир путін "не поводиться як людина, готова до переговорів", незважаючи на повідомлення про це в пресі, заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Незважаючи на весь галас, який я бачив останні кілька днів у деяких повідомленнях преси, що пПутін раптово захотів переговорів, він безумовно не веде себе як людина, яка готова вести переговори.

За словами Кірбі, який навів приклад останніх російських атак на українські міста, путін "робить все, що в його силах", щоб не дати українцям "встати на ноги" тому так важливо, щоб запит на додаткове фінансування України, висунутий президентом США Джо Байденом був прийнятий конгресом.

Наприкінці грудня The New York Times з посиланням на російських і західних чиновників писала, що володимир путін через посередників подає сигнали про готовність розпочати мирні переговори з Україною, однак за умови, що за росією залишаться окуповані українські території.

Нагадаємо, мирні переговори між Україною та росією відбувалися у лютому-березні 2022 року, але з квітня, коли російську армію відкинули від Києва, їх заморозили.

У жовтні того ж року президент Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з країною-агресором, доки її президентом є володимир путін.

Зеленський неодноразово заявляв, що почне мирні переговори з рф лише після відходу російських військ з усіх окупованих територій та відновленням українського суверенітету в міжнародно визнаних кордонах 1991 року, тобто в Криму та на Донбасі.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.