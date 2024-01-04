13-річний школяр зі штату Оклахома став першою в історії людиною, яка пройшла гру "Тетріс". Це сталося через через 34 роки після її виходу.

Вілліс Гібсон, відомий в інтернеті як Blue Scuti, виклав на своєму YouTube-каналі відео, де він досягає 157 рівня в "Тетріс". Гра тривала 38 хвилин.

Досі гравці проходили "Тетріс" лише до 30 рівня, коли блоки починають падати так швидко, що здається, ніби людині неможливо встигнути. Пізніше штучному інтелекту вдалося пройти до "екрану знищення гри" - він з'являється, коли гравець досягає певного рівня, і у грі трапляється збій.

На відео Вілліса гра виходить з ладу, блоки більше не знімаються, і гравець перемагає. На рахунку було написано "999999".

Вілліс Гібсон грає в Тетріс з 11 років. Він брав участь у низці ігрових турнірів з "Тетрісу", поставив три світових рекорди і побив загальносвітовий результат.

"Тетріс" був створений у 1984 році радянським інженером Олексієм Пажитновим і став всесвітньо відомим після того, як компанія Nintendo випустила його в 1989 році.