У Кропивницькому внаслідок ракетної атаки загинув автослюсар, 8 людей постраждали (відео) [ Редагувати ]
Вранці 4 січня російські війська атакували ракетами два об'єкти енергетичної інфраструктури у Кропивницькому. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
Внаслідок падіння уламків одна людина загинула, ще вісім отримали поранення, повідомила ДСНС. Райкович уточнив, що загиблий був автослюсарем.
По Кропивницькому запустили ракету X-59. Усі постраждалі отримали осколкові поранення. Уламки пошкодили кілька будівель.
У Міністерство енергетики заявили, що ракети пошкодили два промислові об'єкти: один з них, де було поранено п'ять енергетиків, належить "Укренерго", інший, на якому поранення отримали дві особи - "Кіровоградобленерго".
Внаслідок атаки знеструмлено повітряні лінії. Без напруги залишилися побутові споживачі та залізниця. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Ситуація контрольована.
по темі
У четвер, 4 січня, російська армія здійснила ракетний удар по Кропивницьком
Нещодавній інтенсивний ракетний обстріл росією призвів до значних руйнувань в Україні, але, ймовірно, він має й більш конкретні цілі
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару 29 грудня
В середу, 3 січня, в НАТО було оголошено про сприяння у закупівлі до 1000 ракет Patriot для країн-членів Альянсу в Європі
Внаслідок ракетного удару по Харкову ввечері 2 січня зруйновано школу в Основ’янському районі. Правоохоронці вилучили уламки ракети типу С-300