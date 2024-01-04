Вранці 4 січня російські війська атакували ракетами два об'єкти енергетичної інфраструктури у Кропивницькому. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Внаслідок падіння уламків одна людина загинула, ще вісім отримали поранення, повідомила ДСНС. Райкович уточнив, що загиблий був автослюсарем.

По Кропивницькому запустили ракету X-59. Усі постраждалі отримали осколкові поранення. Уламки пошкодили кілька будівель.

У Міністерство енергетики заявили, що ракети пошкодили два промислові об'єкти: один з них, де було поранено п'ять енергетиків, належить "Укренерго", інший, на якому поранення отримали дві особи - "Кіровоградобленерго".

Внаслідок атаки знеструмлено повітряні лінії. Без напруги залишилися побутові споживачі та залізниця. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Ситуація контрольована.