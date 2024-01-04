У Криму пролунала серія вибухів, є влучання у військову базу під Євпаторією (відео) [ Редагувати ]
У Севастополі пролунало близько 10 вибухів. Вибухи пролунали близько 17:13-17:15 за місцевим часом. Перед цим було чути ракетні пуски.
Ватажок окупаційної влади міста Михайло Развожаєв заявив, що "збито кілька повітряних цілей", уламки потрапили в один з будинків.
За його словами, постраждала одна людина. Частина уламків упала також у районі вулиці Мостової, на Північній стороні, в районі Монастирського шосе та Федюхіних висот.
Місцеві пабліки пишуть також про вибухи у Євпаторії. Повідомляється про влучання ракети у військову базу в районі села Уютне Сакського району. Туди прямує багато машин швидкої допомоги.
Міноборони рф заявило про знищення 10 ракет над Кримом.
по темі
Російські Z-пабліки пишуть, що ЗСУ запустили ракети по військовому аеродрому Бельбек біля Севастополя. Після потужних вибухів над Севастополем здіймаються два стовпи диму
Сьогодні, 4 січня, в Криму жалілись на масовану ракетну атаку. Як відзначили в розвідці, українські військові продовжують виконувати свою роботу
У Кропивницькому Кіровоградській області за ракетної атаки загинув автослюсар. Ще вісім людей постраждали, а інші мешканці залишилися без світла
Йдеться про тих мешканців Криму, які не звернулися по російський паспорт після захоплення півострова. Згодом вони втратили право на отримання російського громадянства. Але тепер указ путіна їм його повернув.
У четвер, 4 січня, російська армія здійснила ракетний удар по Кропивницьком