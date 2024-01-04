У Севастополі пролунало близько 10 вибухів. Вибухи пролунали близько 17:13-17:15 за місцевим часом. Перед цим було чути ракетні пуски.

Ватажок окупаційної влади міста Михайло Развожаєв заявив, що "збито кілька повітряних цілей", уламки потрапили в один з будинків.

За його словами, постраждала одна людина. Частина уламків упала також у районі вулиці Мостової, на Північній стороні, в районі Монастирського шосе та Федюхіних висот.

Місцеві пабліки пишуть також про вибухи у Євпаторії. Повідомляється про влучання ракети у військову базу в районі села Уютне Сакського району. Туди прямує багато машин швидкої допомоги.

Міноборони рф заявило про знищення 10 ракет над Кримом.