В ГУР прокоментували вибухи в тимчасово окупованому Криму [ Редагувати ]
Сьогодні, 4 січня, в Криму жалілись на масовану ракетну атаку. Як відзначили в розвідці, українські військові продовжують виконувати свою роботу.
Про це повідомляє речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Це, можна сказати, відбувається в онлайн-режимі. Мова про те, що українські Сили оборони продовжують роботу. А коли буде можливість оприлюднити результати та поділитися ними, то це обов'язково буде зроблено", - пояснив Юсов.
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