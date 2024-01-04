Сьогодні, 4 січня, в Криму жалілись на масовану ракетну атаку. Як відзначили в розвідці, українські військові продовжують виконувати свою роботу.

Про це повідомляє речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Це, можна сказати, відбувається в онлайн-режимі. Мова про те, що українські Сили оборони продовжують роботу. А коли буде можливість оприлюднити результати та поділитися ними, то це обов'язково буде зроблено", - пояснив Юсов.