Глибоке занепокоєння чи реальна допомога? Наростити обсяги допомоги Україні та пришвидшити темпи поставок закликають європейські та американські союзники. Уже відомо - додаткові системи ППО NASAMS надасть Канада, повідомив у телефонній розмові з Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Не кидати напризволяще обіцяють і в Лондоні, і в Брюсселі, і в Берліні. Щоправда, про далекобійну зброю там поки мовчать.

Як світ реагує на поновлені атаки росіян та від кого чекати підтримки? Розкаже Анна Басова.

Від самого ранку 2-го січня небо над Києвом у диму. Невпинні звуки вибухів заскочили багатьох за ранковою кавою. Працюють сили ППО.

Комбіновану атаку ворога з понад семи десятків ракет і дронів відбили. Та уникнути точкових ударів не вдалося. Так виглядає житлова багатоповерхівка після влучання російської ракети. Повернутися додому її мешканці зможуть щонайза півроку.

Схожі так звані новорічні привітання від сусіда отримали й харків'яни. У світі діями агресора обурені.

Жозеп Боррель, Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки:

росія почала новий рік, випустивши понад сотню ракет і дронів на Київ, Харків та інші міста. Цілили в цивільне населення, руйнуючи житлові квартали та життєво важливу інфраструктуру. росія повинна понести відповідальність за свої воєнні злочини.

Те, що убиті й поранені мирні жителі, десятки понівечених квартир і спалених дощенту автівок, зруйновані комунікації - не просто порушення міжнародного права, вважає й генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. А президенти Литви та Латвії - Гітанас Науседа й Едгарс Рінкевіячюс - переконані: цього всього можна було б уникнути, май Україна більше систем протиповітряного захисту.

Кияни знову почали ранок з авіаударів росії по їхніх домівках. Гинуть мирні жителі, руйнівний тероризм Кремля триває. Україні творять дива протиповітряної оборони з тим, що надав їм Захід, але потрібно ще більше.

"Європа повинна прокинутися, адже іншого вибору, окрім як наростити військову та фінансову підтримку Україні, немає", - написав бельгійський євродепутат Гі Верхофштадт. Із іще більшим завзяттям до збільшення підтримки закликали посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс і глава американського посольства Бріджит Брінк. Усі союзники заявляють - втоми від путінської агресії не буде.

Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії​:

Лицемірна росія. Винуватить у геноциді інших, а сама знову бомбардує цивільні об'єкти в Україні, вбиваючи невинних. Хоче, щоб ми втомилися від війни та відмовилися від українців. Але цього не станеться - ні цього року, ні будь-коли.

Всебічну й невпинну підтримку обіцяють і в Німеччині. Про таке одразу після ранкових атак 2-го січня написала тамтешня міністерка закордонних справ Анналена Бербок. А депутати Бундестагу на тлі останніх ударів по Києву та Харкову розкритикували німецький уряд за надто повільні поставки зброї. І вкотре закликали надати Києву далекобійні ракети "Таурус".

Ініціатива популярна серед політиків - зокрема, зелених і вільних лібералів - та блокує її канцелярія Олафа Шольца. Той боїться: для цього знадобиться забезпечувати ЗСУ додатковим персоналом, ще й битимуть, найпевніше, вглиб російських територій. А це, каже, чи не пряме втягування Німеччини у війну. Не відбулося жодних зрушень і тепер, після двох масованих повітряних атак. І тому, кажуть в українській громаді Берліна, вже прийдешньої суботи під відомством канцлера проведуть пікет, щоб спонукати керівництво діяти!