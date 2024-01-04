ПСЖ в 12-те виграв Суперкубок Франції [ Редагувати ]
Футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" з рахунком 2:0 обіграв "Тулузу" і завоював Суперкубок Франції.
Гра відбулася на арені "Парк де Пренс" у Парижі. Голи забили Лі Кан Ін (3-я хвилина) та Кіліан Мбаппе (44).
ПСЖ продовжив безпрограшну серію у всіх турнірах до дев'яти матчів. Востаннє клуб програвав 7 листопада 2023 року у матчі групового етапу Ліги чемпіонів італійському "Мілану" (1:2).
ПСЖ у 12-е завоював Суперкубок Франції, що стало рекордом. На другому місці за кількістю перемог "Ліон", який має 8 титулів.
Нагадаємо, влітку новим тренером ПСЖ став колишній наставник збірної Іспанії Луїс Енріке, який замінив Крістофа Галтьє.
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