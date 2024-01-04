Ворог, зазнавши втрат, діє хвилями. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олександр Штупун.

"Ворог, зазнавши втрат, діє хвилями. Не дуже росіяни хочуть йти в атаку взагалі. Деякі підрозділи починають бунтувати, щоб не йти вперед. В цей час ворог намагається максимально завдати втрат логістичним шляхам, максимально завдати втрат нашим укріпленням", - зазначив Штупун.

Він додав: "Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, сьогодні було вже відбито 14 ворожих спроб покращити тактичне положення в районах Новобахмутівки, Степового, Адіївки і ще 9 атак неподалік Первомайського та Невицького".