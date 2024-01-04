В окупованому Мелітополі пролунав вибух [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні, 4 січня, місцеві жителі почули вибух.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
"Хлопок" і в окупованому Мелітополі", - написав Федоров.
За його словами, від окупантів уже слід чекати на чергові заяви про "героїчну роботу протиповітряної оборони".
Більш докладних деталей міський голова поки що не розкрив.
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