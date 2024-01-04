Ворог не припиняє обстріли: Терехов про атаки на Харків [ Редагувати ]
За 7 обстрілів, які були по Харкову - 167 житлових будинків постраждало. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Не припиняють сьогодні стріляти по нашому місту. Вчора вночі був здійснений ще один обстріл із російської території двума ракетами С-300. На жаль, у житлових будинках вибиті вікна. Крім цього, померла ще одна жінка, яка отримала травми під час попереднього обстрілу і зараз у лікарні 16 мешканців Харкова, троє у важкому стані, лікарі працюють, щоб урятувати їх. За цих 7 обстрілів, які були по Харкову - 167 житлових будинків постраждало", - зазначив Терехов.
по темі
До Харкова надходить по 20-30 коробок на день, які потім відправляють на позиції. Як реагують бійці - бачила моя колега Світлана Шекера.
Ракетна атака на всю Україну триває просто зараз. Понад 20 постраждалих і один загиблий - це те, що відомо натепер про ситуацію в Харкові.
З 5-ї ранку по Харкову окупанти випустили 22 ракети. Це були С-300 та Х-22. Поцілили в промислові, інфраструктурні об'єкти, уламками побило лікарні. Докладніше про наслідки - в сюжеті Світлани Шекери.
В обласному бюджеті на наступний рік - витрати на культуру скоротили вдвічі. Тож може постати питання так званої оптимізації - точніше, закриття частини театрів.
У Луцькому університеті навчальний корпус переобладнали у гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб. Реконструкцію профінансували європейські благодійники. Кого поселили й в яких умовах - далі у сюжеті.