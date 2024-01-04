За 7 обстрілів, які були по Харкову - 167 житлових будинків постраждало. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Не припиняють сьогодні стріляти по нашому місту. Вчора вночі був здійснений ще один обстріл із російської території двума ракетами С-300. На жаль, у житлових будинках вибиті вікна. Крім цього, померла ще одна жінка, яка отримала травми під час попереднього обстрілу і зараз у лікарні 16 мешканців Харкова, троє у важкому стані, лікарі працюють, щоб урятувати їх. За цих 7 обстрілів, які були по Харкову - 167 житлових будинків постраждало", - зазначив Терехов.