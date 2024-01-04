У Кропивницькому обласна лікарня стане регіональною базою для майбутніх пересадок органів від посмертних донорів. Першу трансплантацію в історії було проведено на початку цього місяця. Від посмертного донора пересадили серце. А печінку взяли для подальшої трансплантації.

Що означає ця пересадка для майбутнього медицини Кіровоградщини? Чи готова обласна лікарня до трансплантології - у нашому сюжеті.

Павло, житель Кропивницького:

Три рази на тиждень: понеділок, середа, п'ятниця, чотири години процедура. Працював далекобійником по Україні, зараз не можу.

Сорокачотирирічний Павло у коридорі лікарні чекає на процедуру діалізу. В так званій черзі на життя він вже два роки, й урятувати його може лише пересадка нирок.

Світлана Ляшенко, завідувачка відділення госпітальної нефрології та діалізу Кіровоградської обласної лікарні:

Це пацієнти з першою групою інвалідності, тому трансплантація - це довгоочікувана подія для нашого міста і на сьогоднішній день це операція вибору для наших пацієнтів, яка дасть змогу і продуктивно відпочивати, і продуктивно працювати.

Нині на діалізі у цьому відділенні - шістдесят пацієнтів. Пересаджувати органи від посмертних донорів обласна лікарня зможе у недалекому майбутньому. Старт цьому дала перша трансплантація в історії закладу. На початку грудня під орудою столичного кардіохіррурга Бориса Тодурова в лікарні пересадили серце.

Будемо сподіватись, врятуємо сьогодні нашого реципієнта і наші колеги врятують реципієнта, який дістане сьогодні печінку.

Медики обласної лікарні переконують: мають для трансплантацій необхідне обладнання.

Анатолій Бондар, медичний директор Кіровоградської обласної лікарні:

Це кардіомонітор, який фіксує всі необхідні життєві показники під час проведення операції, це наркозна станція, вона забезпечує життєдіяльність донора на етапі забору органів.

Ігор Сидоренко, завідувач операційного відділення Кіровоградської обласної лікарні:

Ми оснащені для забору органів, а для пересадки органів приїжджала команда з Інституту серця з апаратами іскуствєнного кровообігу, з іншим інструментарієм, додаткове обладнання.

Посмертним донором стала п'ятдесятивосьмирічна жінка, якій констатували смерть головного мозку.

Ліна Логвінова, трансплант-координаторка Кіровоградської обласної лікарні:

Коли консіліум лікарів збираються, констатують смерть головного мозку, кличуть мене, я документально все перевіряю, якщо це все правильно, потім розмова з родичами: погоджуються, не погоджуються. Трансплантація - це не про смерть, це про життя, то єсть їхнього родича можуть зостатися органи і продовжити жити в чужих людях, а так вони просто загинуть.

В операції з пересадки органів від посмертного донора брала участь команда медиків обласної лікарні. До цього вони готувались кілька років.

Микола Цепінь, анестезіолог Кіровоградської обласної лікарні:

Проходили навчання в клініках Києва по кондиціонуванню пацієнта, по веденню документації, по веденню цих пацієнтів, також я проходив навчання в США по підготовці донорів по забору.

Артем Ларіков, анестезіолог Кіровоградської обласної лікарні:

Ми вже декілька разів констатували смерть мозку, але, на жаль, не отримували згоду рідних, тому що це дуже важкий крок, ми все це розуміємо. Хочемо розвиватись далі в подальшому в цьому напрямку і досягти певних висот в цьому.

В найближчому майбутньому тут планують пересаджувати нирки та печінку.

Лариса Андреєва, керівниця Кіровоградської обласної лікарні:

Це прорив великий для нас тому, що ми занесені також в базу МОЗ, ми маємо також право доступу до цієї бази і маємо право також реєструвати пацієнтів для того, щоб могли проводити їм таку трансплантологію. Ми готові до цього, ми хочемо цього, ми будемо це робити, але всьому свій час.

Пацієнти, яким пересадили серце та печінку, запевняють медики, мають гарні шанси на подальше повноцінне життя.