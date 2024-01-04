Лікарі витягли їх із того світу. У Дніпрі йдуть на поправку поранені внаслідок ракетного удару 29-го грудня. Нагадаю, атака росіян забрала життя шістьох людей, ще 25 - отримали осколкові поранення. Нині в медзакладах залишається половина пацієнтів. У якому вони стані - дізнавалася наша кореспондентка Олена Мендалюк.

Олександр - один з найтяжчих постраждалих після ракетного удару по Дніпру. Йому 25. На 6 добу після поранення лікарі переводять його з реанімації до хірургічного відділення.

Олександр - постраждалий:

Вони мене витягли з того світу і ще один хлопчик, який мені наложив 4 жгута. Просто перехожий зустрічний. Велика йому дяка. А саме головне лікарі, вони мене витягли з того світу.

А от мало не забрала життя російська армія у Олександра 29 грудня. В момент атаки окупантів - хлопець ішов на роботу, працює водієм навантажувача. Ворожі ракети застали його посеред вулиці.

Олександр - постраждалий:

Другий, як вже на аполо прилетіло, я бачив своїми очима, а коли вже був приліт - у родільний дом. Мені зачепило ногу, я одразу відчув. Приїхала одразу швидка і мені почало боліти в грудях.

В операційній працювало одночасно три бригади хірургів. Постраждалий втратив майже 2 літри крові. Осколки буквально посікли його тіло. Багато металевих уламків дістати з живота, найбільший був у 3 сантиметри.

Сергій, лікар-хірург:

Ступінь ураження черевної порожнини, одразу було виконано резекцію майже пів метра кишківника, ушивання. Більш дрібних поранень. Уламок самій маленький зупинився біля хребта.

Поки в реанімації, але з позитивною динамікою залишається ще один постраждалий - Олександр. Чоловік отримав серйозні поранення.

Це апаратура, яка допомагає ниркам, допомагає вижити. Сьогодні це важливо для Олександра, якщо нирки відмовляють, про життя вже нічого казати не можна.

У Олександра - теж поранення кишківника. Вже сьогодні життю чоловіка нічого не загрожує, але медики поки його тримають в реанімації.

Сергій - головний лікар:

Він знаходиться на діалізі і кожної хвилини йому ллються розчини, які рятують життя. Але з позитивною динамікою. Ми можемо сказати, зо все саме важке вже позаду. На жаль, трохи відмовляють нирки, але йде великий прогрес в лікуванні.

На сьогодні в стані середньої тяжкості в лікарнях залишаються ще 11 постраждалих внаслідок ракетного удару по Дніпру 29 грудня. Того дня російська армія забрала життя шістьох людей, ще 25 було поранено. Ті, хто завдяки лікарям отримали другий шанс на життя, найбільше мріють про мир…. І повернутися до нормального - вже поза лікарнею....