Скільки часу потрібно, щоб ліквідувати наслідки обстрілу?

Від останньої масованої повітряної атаки рф постраждало передмістя Києва. У Вишневому побував Роман Барашев. Від ракетних ударів росіян у місті пошкоджено 11 багатоквартирних будинків. Люди лишились без світла і тепла. І це при тому, що на вулиці дощить, холодно, а від понеділка ще й вдарять морози - до мінус дев'яти.

Скільки часу потрібно, щоб ліквідувати наслідки обстрілу? Відповідь у сюжеті.

Григорій Зацерковний, начальник житлово-експлуатаційного управління у Вишневому:

Вивезено все сміття. Загортується вирва, трактор там працює.

Вишневе. Передмістя Києва. Вирва біля багатоповерхівки - результат російського обстрілу 2-го січня. Вибухова хвиля понівечила фасад усіх під'їздів будинку.

Григорій Зацерковний, начальник житлово-експлуатаційного управління у Вишневому:

Я працюю вже років 40 начальником ЖЕКа. Це перша така надсерйозна ситуація.

До робіт з усунення наслідків обстрілу залучені 300 комунальників, енергетиків, робітників водоканалу, каже Григорій. Газовикам треба перевірити кожну квартиру, скласти акт. Монтажники роблять заміри вікон. Наразі шибки потрібні власникам понад 400-сот квартир у будинках Вишневого.

Володимир Недашківський, монтажник:

На даний момент проводим заміри. Балконні окна, вікна. Дуже багато. Майже всі зруйновані. Як не вибиті, так сломані. Затуляють, щоби не дуло, люди чим можуть, тим і спасаються.

За відновлення вікон взялися представники міжнародного благодійного фонду, що спеціалізується на допомозі постраждалим від обстрілів.

Олександр Бабенко, координатор віконної програми благодійного фонду:

Постійно реагуємо на такі випадки, у фонду є програма, яка реалізується по всій Україні: Львів, Харків, Одеса... Вікна виключно безкоштовні і безкоштовне встановлення.

Олена Макарчук, мешканка пошкодженого будинку:

Повилітали вікна, шибки, там у нас балкон вилетів.

Батько Олени проігнорував правило двох стін - під час повітряної тривоги залишався у ліжку. Як наслідок - отримав численні травми.

Олена Макарчук, мешканка пошкодженого будинку:

Він такий, що нічого не боїться. Але потрібно було боятися. Я його вигребла з-під шибки, витягли його, наклали шви.

Нині вікна у квартирі Олени закриті плівкою. В оселі холодно. Спати можна лише в єдиній кімнаті, що дивом вціліла.

Олена Макарчук, мешканка пошкодженого будинку:

Маленька кімната, яку зберіг, мабуть, Бог. Тримісячний в мене внук. З Божою поміччю, молитвами це все зберіглося, я навіть не сподівалася, що щось вціліло.

Якщо господарів вдома нема, до справи стають монтажники.

На другому поверсі, мешканці виїхали. Наняли вишку і зараз працівники оббивають вікна, щоб зберегти тепло, не заходячи в квартиру.

Ілона Євтушенко, вчителька ліцею:

Пропонуємо людям чай, каву, бутерброди, також у нас є їдальня, де готуються сніданки, обіди і вечері. Люди можуть прийти повечеряти тепленького супчика, молочну кашу.

Вчителі сусіднього ліцею як можуть підтримують постраждалих. У навчальному закладі організували штаб допомоги.

Ілона Євтушенко, вчителька ліцею:

Тут у нас люди, які дома не ночують, тому що світла немає, газу немає і отоплення немає. Люди теж приходять допомагають, приносять печиво, подушки поприносили.

Лілія Орел, практичний психолог:

Вчора люди були закриті, якщо і плакали, то вони свої сльози настільки стримували, що їм здавалося, що вони мають бути титанами. Сьогодні вже приходять з різними емоціями, з різними почуттями - емоції радості і вдячності за те, що вони не одні, їх не залишили.

Леся Коротинська, практичний психолог:

Сьогодні багато батьків приходило із-за діток, тому що дітки погано сплять, розлади харчування, травлення, а наше завдання було заспокоїти.

Олександра приїхала у Вишневе з Харкова у перші дні повномасштабного вторгнення. Рятувала дітей від обстрілів. Ворожі снаряди наздогнали її родину і тут. Квартира, де живе Олександра - вціліла. Але жінці важко емоційно.

Олександра Віннік, переселенка з Харкова:

Нас пригласили поїсти сюди, бо нема не світла, ні води, ні газу, но швидко відновлюють. Я дуже вдячна організації школи, не знаю, хто це організував - і йогурти, і предлагають помиться сходить. Дуже вдячна за тепло людям.

Діти Олександри вже знають, як заспокоїти маму.

- Роби ось це упражнєніє. Метелик. Метелик і вот так - оммммм... - Заспокоює? - Угу.

Відновлювальні роботи у Вишневому тривають. У понівечених будинках уже з'явилося світло, є гаряча вода та опалення. У вихідні, обіцяють посадовці, почнуть встановлювати шибки.