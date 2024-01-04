Внаслідок атаки на Київ 2 січня постраждали 16 людей. Вони всі із травмами різної тяжкості, але їх стан покращується. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"На цю хвилину 16 постраждалих людей, вони із різними травмами легкої та середньої тяжкості. На жаль, одна дитина 8 років постраждала, але стан усіх постраждалих зараз нормальний, вони йдуть на поправку. В Київській області після останнього удару у нас 14 багатоквартирних будинків пошкоджено, особлива більшість з них у місті Вишневому, а також пошкоджені 50 приватних будинків, 2 школи, обласна лікарня реабілітаційний центр, який знаходиться у області. Всі пошкодження у найшвидший строк будуть ліквідовані", - зазначив Кравченко.

Він додав: "В місцевій школі ми організували тимчасове проживання для людей, які не можуть проживати в своїх оселях. Ми забезпечили їх всім необхідним та гарячим харчуванням. Більша частина людей не скористалась цією можливістю, вони залишались у своїх рідних та знайомих".