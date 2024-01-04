"З 29 грудня по 2 січня 1,5 тис. тонн діоксиду вуглецю потрапили в повітря" - Стрілець [ Редагувати ]
Під час горіння основною речовиною, яка викидається в атмосферне повітря є діоксид вуглецю. З 29 грудня по 2 січня 1,5 тис тонн діоксиду вуглецю разом із іншими забруднюючими речовинами потрапили в повітря. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
"Хочу нагадати, що ще у 2022 році ми запустили наш офіційний застосунок "Екозагроза". Він доступний до скачування. Там на відповідній мапі можна подивитись інформацію, дані постійно оновлюються. Кількість прильотів призвели до того, що відбувалось горіння. Під час горіння основною речовиною, яка викидається в атмосферне повітря є діоксид вуглецю. З 29 грудня по 2 січня 1,5 тис тонн діоксиду вуглецю разом із іншими забруднюючими речовинами потрапили в повітря", - зазначив Стрілець.
Він додав: "Ми повинні розуміти, що розсіювання залежить в першу чергу він погодних умов, а оскільки ми сьогодні не маємо із вами постійну температуру повітря, відбувається температурна інверсія. Деякі заьруднююсі речовини розсіюються, деякі зберігаються на відповідній території".
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