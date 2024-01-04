В Україні друге січня стало днем найпотужнішої повітряної атаки рашистів. Деякі експерти вважають, що це був наймасшабніший в світі комбінований ракетний обстріл. І головною мішенню стали Київ та Харков. Загалом - в обох містах загинули 6 людей і 130 постраждали.

Зруйновані будинки, пожежі, поневечені машини, гігантські вирви: все це наслідки удару, які пережила столиця. Що відбулося в Києві другого січня, чи оговталися містяни, що з постраждалими і яка ситуація в тих, хто втратив житло - розкаже Олена Логінова.

Навколо все "палає"... від потужних вибухів здригається земля і будинки...в місті пожежі і згарища. Так росіяни вітали киян з Новим роком!

В такі моменти думаєш саме за близьких і за людей, щоб всі були живі-здорові.

Все за традицією окупантів - атаки по житловим кварталам і мирному населенню... Ворог не шкодував ракет.

Вонни розпочали цю війну і воюють з мирним населенням.

Нну це просто шок... чому вони нас так ненавидять?

Вранці 2 січня Київ пережив найпотужнішу комбіновану ракетну атаку. Спочатку - "Шахеди", а потім - "Кинджали", "Калібри", "Іскандери".. Уламки ракет впали в багатьох районах столиці...

Олена Логінова, кореспондентка:

Ось як виглядає багатоповерхівка в одному з районів столиці після ворожої атаки, А ось це величезна вирва не менше 5 м - саме в це місце влучила ракета. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вщент згоріли поруч припарковані автівки.

На цих кадрах - перші години після прильоту. Всюди суцільне згарище ... Вигоріло три підʼїзди біля епіцентру влучання ракети... На асфальті суцільне "місиво" - зруйновано балкони, вибуховою хвилею винесло на вулицю речі, меблі, навіть двері. У всьому будинку, де проживало понад 600 мешканців - вибиті вікна. Люди в шоковому стані.

Ольга, мешканка пошкодженої багатоповерхівки:

Я была в очень сильной панике - кошку с собакой волной выкинуло со второго этажа на улицу - собаку нашла, кошку - нет.

Тетяна, мешканка пошкодженої багатоповерхівки:

Ми рятувалися, ховалися в кімнаті коли це все почалося, і дуже такий, знаєте, потужний був вибух, почало так все труситися як при землетрусі.

Пані Алла стоїть на згарищі і зі сльозами на очах дивиться на свою згорілу трьокімнатнку квартиру...Жінка каже - їй пощастило, в той ранок її вдома не було, вона залишилася ночувати у подруги...

Алла, мешканка пошкодженої багатоповерхівки:

Я живу на п'ятому поверсі ось в цьому домі в цьому під'їзді, який зараз дуже красивий. Я ось дивлюсь на свій поверх, у мене холодильник відкрився, он балкон що... Видите, статуи стоят, бачу реліквії висять на стінці... Боже...ой. Я не знаю що робити, розумієте...

Олена Логінова, кореспондентка:

А це ще місце події зі значним руйнуваннями, тут знаходяться два великих автосалони та СТО, внаслідок потужного вибуху повністю згоріли понад 30 авто, а там утворилася величезна вирва від падіння уламку ракети.

Уламок ракети протаранив асфальт і зачепив газову трубу. Тому стався потужний вибух і виникла пожежа...Полумʼя здійнялося метрів на 30! Згоріли всі припарковані біля автосалонів машини. Вибило скло, пошкоджена покрівля. Олександр, який з вікна свого дома бачив все на власні очі, каже - уламки ракети впали і на його авто - щонайменше за 200 метрів від епіцентру вибуху ...

Олександр, очевидець події:

В деякі будинки позалітали частини уламки від асфальту від ракети багато автомобілей пошкоджені навіть під самими будинками за тим комплексом.

Загалом через ракетну атаку росіян в Києві постраждало понад півсотні людей. Двоє - загинуло... Сюди в 17 міську клінічну лікарню доправили 11 людей. У більшості - травми і опіки. Серед пацієнтів подружня пара Анастасія та Сергій Жуваки...вони якраз перебували в момент прильоту ракети в пошкодженій багатоповерхівці.

Це чудо, що ми живі осталися ...хоча воно все на очах у нас...воно як увісні все.

Сергій та Анастасія, постраждалі мешканці багатоповерхівки:

Ми були в себе в квартирі, на другому поверсі, другий під'їзд наш, просто були в коридорі, маленький наш синок був на горщику. Ми коло нього присіли, дружина за телефоном на кухню, щоб подивитися, що там по тривогам, в цей момент прилетіло - все в тумані... Зрозуміла була, теплом вдарило, все летіло, в лице її посікло по лиці, мене по спині посікло.

Дмитро Мясніков, лікар-хірург, завідувач відділенням політравми "Київської міської клінічної лікарні №17":

Одна пацієнтка залишається у важкому стані, вона проходить лікування у нашому відділенні реанімації. Одразу при госпіталізації було виконано втручання лікарями-нейрохірургами. Трьох пацієнтів ми вже відпустили додому, і найближчий час планується виписка ще декількох пацієнтів.

Зараз вже три дні поспіль в багатоповерхівці проводять роботи комунальні служби. Лагодять системи водо- та газопостачання, відновлюють електрику. Допомагають волонтери - в основнуму це небайдужі мешканці району - розбирають завали, виносять сміття, закривають плівками та ДТП пошкоджені вікна...

Сергій Нікітін, волонтер:

Мені здається, ми живемо в такий час, коли кожен по факту волонтер, тому що інакше ми не вистоїмо.

Загалом у будинку в Соломʼянському районі постраждала 321 квартира, 7 квартир вигоріло повністю.

Андрій Сидорчук, начальник відділу ЖКГ та будівництва Солом'янської РДА:

Понад 100 квартир, які потрібно буде відновлювати, цим зараз займається міська влада. Відновлено електропостачання вже в останніх чотирьох під'їздах. Київтеплоенерго провели ремонтні роботи на тепломережі. Зараз проводиться її заповнення, тобто відновимо опалення в 18 будинках.

А в цьому приміщенні школи, яка розташована поряд з багатоповерхівкою, розгорнули оперативний штаб допомоги постраждалим мешканцям району... Тут організували безкоштовне харчування - гарячі обіди від волонтерів, чай, бутерброди. Зараз люди з постраждалих квартир заповнюють заяви на одноразову матеріальну допомогу!

Тетяна Шахрай, начальниця управління соціального захисту населення Солом'янської РДА:

Тут працюють управління соціального захисту населення, які приймають документи отримання матеріальної допомоги відповідно до розпорядження київського міського голови це дають на пошкоджене житло.

В актовому залі поставили ліжка для тих, кому треба залишитись на ніч. Принесли теплі речі та одяг.

Тетяна Шахрай, начальниця управління соціального захисту населення Солом'янської РДА: