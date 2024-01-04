Попри атаки харків'яни тримаються і не здаються.

У Харкові кількість людей, загиблих внаслідок атаки на центр Харкова, сьогодні збільшилася до двох. В лікарні померла відома українська актриса Вікторія Тимошенко. Зросла і кількість поранених - їх число наразі становить 62 людини. Починаючи з 30 грудня, окупанти практично щодня завдають ударів по Харкову. Вперше застосували ракети "Іскандер-М", котрі мають більшу руйнівну силу, ніж С-300, якими ворог обстрілював місто раніше. Про наслідки новорічних атак росіян - далі Світлана Шекера.

Субота, 29 грудня. Рівно о 19-й харків'яни здригнулися від вибухів.

Поцілили по центру міста. Снаряд влетів в будівлю готелю "Харків-Палас". В кілометрі від нього впав другий. Спалахнув житловий будинок.

Живу, вот тут на 4-м этаже. Меня дома не было, супруга была дома, она сейчас в больнице.

Пан Володимир перебував дома, коли сталася атака. Його дружина і син - поранені.

Володимир, мешканець пошкодженого будинку:

Сижу смотрю телевизор, бабах. Всё сыпется, валится. На голову сыпется. Вся квартира, все перегородки куда стреляли, в кого стреляли! Жена, сын. В больнице.

Як з'ясувалося пізніше, то був "Іскандер", він поцілив між двома будинками.

А ось такий вигляд має тепер готель "Харків-Палас". Замість скляного фасаду - із дірок стирчать наїжачені шматки арматури, вітер ганяє розірваний утеплювач. Його звели у 2012-му, до футбольного чемпіонату Євро-2012. Це був єдиний п'ятизірковий готель у місті. Зазвичай тут зупинялися іноземці, зокрема - журналісти. Навпроти - побитий вибуховою хвилею, без вікон і вітрин - один із найстаріших у місті готель "Харків".

Минуло менше доби і в ніч з 30 на 31 грудня центр Харкова знову атакають. "Шахедами".

У старовинному маєтку на Сумській - спалахнув дах. Стіну пробило. Пошкоджені кав'ярні на першому поверсі.

Герман Євлахов, власник кав'ярні:

В час ночи был прилёт. В соседнее здание, получается, взрывной волной всю Сумскую искоряжило. Нам повыбивало окна, дверь.

Дівчина, яка привезла круасани для кав'ярні, передноворічним ранком роздавала їх усім, хто прибирає наслідки атаки.

За добу - нова атака. 2-го січня о 07:30. Ракетна...

Один за одним, два "Іскандери" знову цілять по середмістю. Тихий центр, як його називають харків'яни. Одна ракета впала одразу за будівлею Держпрому. Друга - поміж житлових багатоповерхівок.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Ось на цьому місці влучання навколо тільки житлові багатоповерхівки, офіси та спортивний комплекс. Пошкоджено щонайменше 5 будівель.

Потрощені автівки, закривавлені і розгублені люди.

Вероніка Крячко, мешканка пошкодженого будинку:

Мы спрятались в коридор. Сидели смотрели, и потом прилетело к нам. Мы были в коридоре. Благодаря этому мы не пострадали. Ну конечно двери все вынесло, окна вон тоже вынесло.

Це чистий тероризм, говорить очільник поліції Харківщини. Навколо - жодних військових об'єктів.

Володимир Тимошко, начальник ГУ Національної поліції в Харківській області:

Ми розуміємо, що не цілились військові об'єкти 100%. Завдано удар з метою знищення мирного населення, примушення харків'ян, скажемо так, здатися. Такого не буде в жодному разі!

Пан Олександр ходить по розтрощеній квартирі свого сина. Прямо під вікнами - воронка від снаряду.

Олександр Рубін, мешканець постраждалого будинку:

Спали. Після першого взриву він мені позвонив, сказав, "папа, не волнуйся", невестка шепотом, "живі". Ну и тут пожар был с двух сторон. Я схватил собаку, схватил внучку, в машину. А дети еще помогали раненого выносить.

Через близькість до російського кордону у харків'ян практично немає часу, щоб сховатися від обстрілів.

Олександр Рубін, мешканець пошкодженого будинку:

Не успіває працювати сирена на прилеты С-300 і "Калибры". Сначала прилет, потом включается сирена.

Та ігнорувати повідомлення повітряних тривог - не варто, кажуть рятувальники.

Євген Василенко, речник ДСНС в Харківській області:

Треба негайно спускатись в укриття. Принаймні треба хоча б застосувати правило двох стін.

Другого і третього січня - по Харкову знову гатили ракетами С-300. В Основ'янському районі - поцілили в школу. Навколо все залила вода з перебитого водогону.

Владлен Волков, заступник гендиректора з експлуатації водопровідного господарства, директор комплексу "Харківводопостачання":

Була пошкоджена водопровідна мережа діаметром 150 мм і наша бригада виконала відключення водопровідної магістралі. Під це відключення попали 7 місць вулиць приватного сектору та одна 9-поверхівка.

Увечері 3 січня харків'янам знову не дали заснути. Ракети С-300 прилетіли в Шевченківський район, сусідні будинки - лишилися без вікон.

Загалом у Харкові пошкоджено 138 будинків. Більше 200-х родин лишилися без житла.

Харьков вообще не защищен. Вы что, этого не понимаете!

Протиповітряна оборона працює - відповідають у військовій адміністрації. "Шахеди", які летіли на Харків 31 грудня - частково збили мобільно-вогневими групами.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Від 5 до 10 були збиті. І так само по ракетам, працюємо над посиленням ППО тощо, ця робота не припиняється.

Містяни ж тим часом ремонтують своє житло. Вдарили морози. Тож треба терміново закрити вибиті вікна. Будматеріали - везуть із сусідніх областей. Ось ця фура з дерев'яними панелями приїхала з Житомирщини.

Наразі ми маємо закрити, зашити більше 3 000 вікон, і це лише житловий фонд це більше 40 будинків, далі будуть заклади освіти, звичайно, лікарні на першому місці.

Попри атаки харків'яни тримаються і не здаються.

Сейчас напишу сестре - спасибо за русский мир!