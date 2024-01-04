Росіяни сповна відчують, що таке війна, яку вони розпочали проти України.

Втім, нині росія зализує рани. І на собі відчуває - як воно пожити без тепла і світла серед зими. У Бєлгороді повідомляють про нові руйнування від обстрілів, а напередодні евакуювали вулицю задля знешкодження зарядів, що не розірвалися. А в Курській області цілий день відновлювали енергопостачання.

Ударів відплати по оборонній та військовій інфраструктурі окупантів буде більше, - обіцяє президент Володимир Зеленський. Тож ракетно-дроновий терор не залишиться без відповіді. Тему продовжать мої колеги.

Завивання сирени повітряної тривоги та вибухи над головами - нова реальність, до якої тепер мусять звикати жителі прикордонних з Україною регіонів росії. Останні кілька днів відзачилися масовими нальотами дронів та ракетними ударами по військовій іфраструктурі окупантів у Бєлгородській, Курській та Брянських областях. Найбільше правдивість тези, що розпочавши війну, варто чекати її і у своєму домі, напередодні Нового року відчули жителі Бєлгорода.

В'ячеслав Гладков, губернатор Бєлгородської області росії, країни-агресорки:

Сегодня произошли самые тяжелые последствия за последние два года, которые приесли за собой обстрелы Вооруженных сил Украины. Сегодня єто Белгород. Доложил президенту. Доложил председателю правительства.

У відповідь на масові терористичні ракетні обстріли з боку окупантів Сили оборони України завдали потужних ударів по військовій інфраструктурі в Бєлгородській області. А непрофесійні дії російської ППО принесли обласному центру смерть та руйнування.

На фото - тому підтвердження - розгінні блоки від штатної ракети для російських ЗРПК "Панцир", у житлових кварталах.

30 грудня загинуло 25-ро містян, ще понад 100 постраждали. Та навіть попри це, тактики російська ППО не змінила. Це вже відео, зняте наступної ночі.

Тим не менш росіяни рапортують: збивають усі повітряні цілі над Бєлгородом, Курськом, Брянськом.

Однак аналітики Інституту вивчення війни у цьому сумніваються.

У ніч з 29 на 30 грудня українські сили запустили понад 70 безпілотників по російській військовій інфраструктурі та оборонно-промислових об'єктах поблизу Москви, Бєлгорода, Тули, Твері та Брянська. Міністерство оборони росії заявило, що російські сили перехопили 32 українських безпілотники… Розбіжність між російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські сили уразили багато з намічених цілей.

Й Україна щодня продовжує такі точкові удари. Унаслідок, напередодні без енергопостачання залишився Железногорськ, друге за розміром після Курська місто області. Регулярно прилітає і на Брянщину. Допомагає й російська авіація, старанно втілюючи мем про "бомбіть Воронеж". Нештатне сходження боєприпасу в селі Петропавловка знищило цілу вулицю.

Ярика дом. Ярик, здорово. Дома твоего больше нет. Машини, собаки… Жесть.

Росіяни сповна відчують, що таке війна, яку вони розпочали проти України. За кожен терористичний акт проти українських міст і сіл окупанти понесуть покарання - обіцяє президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, Президент України:

За кожен такий удар по Харківщині, по нашій Херсонщині, по містах і селах Донеччини, Запорізької області… За всі удари по Одесі, по Сумщині, по Києву й усіх інших наших містах і регіонах. За кожен "Шахед", за кожну російську ракету буде справедлива відповідальність держави-терориста.

Розуміти це починає і населення росії. Та поки питань своїй владі, чому вона не припинить війну - не ставить.