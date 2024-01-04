росія - жертва, а Україна - терористка! Це основна теза, яку поширювали кремлівські пропагандисти на цьому тижні. Прикриваючись бавовною в Бєлгороді, росЗМІ намагалися довести власним глядачам і міжнародній спільноті, що масовані ракетні атаки на Україну - виправдані. А всі цілі - це воєнні обʼєкти.

Тож, як ворожа пропаганда висвітлювала свої терористичні акти, які фейки поширювала - з'ясував Даніїл Снісар.

Багатоповерхівки, магазини та готелі…

ВПС россии нанесли массированый ракетный удар по военным объектам и инфраструктуре ВСУ.

Удар по базе наёмников.

"Найомнікі", в обличчі пересічних українців, і військові бази - у вигляді домівок цивільних громадян.

Вони вже змагаються між собою - хто більше з них збреше.

Як російська пропаганда бреше про результативність ракетних ударів по Україні? І як маскує вбивства цивільних під знищення військових цілей? З'ясуємо далі.

"Не вірте очам своїм"! Після масованого ракетного обстрілу України на минулому тижні - російська пропаганда вдалася до своєї традиційної інформконцепції:

Бачиш біле - кажи - чорне! Тож кремлівські посіпаки просували тезу військового командування - що повітряні сили рф свою задачу виконали:

Было поражено большое количество объектов. Опять же, каких объектов? Мы видим, что эти удары наносились по военным, по военно-промышленным объектам. То есть, ни разу не по гражданским.

Наша армия в отличие от террористов из ЦАХАЛА, например, или украинцев - бьет в первую очередь и в целом - только по военным объектам.

Що за об'єкти це були - всі ми бачили. Сотні відеодоказів з понівечиними будинками, знищеними авто і людськими жертвами.

Андрій Шаповалов, в.о. керівника Центру протидії дезінформації:

І самі росіяни, в тому числі не бажають знати правду і тому читають в основному російські медіа-ресурси. Оці резонансні прильоти роспропаганда просто не може не показати і тому висвітлює це все як наслідки нібито роботи української ППО.

Світлана Сліпченко, керівниця проекту VoxCheck:

Це широка російська аудиторія, яку треба переконувати постійно у тому, чому так зване СВО має тривати і чому, власне, росія нібито захищається від, нібито, багатьох мілітаризованих в Україні об'єктів. А з іншого боку - це і українська аудиторія так само широка, у якої треба посіяти сумнів: а чи дійсно ППО нас захищає, а чи дійсно військові нас захищають.

А от, щодо роботи власного ППО - росЗМІ воліють мовчати. Хоча, саме воно стало результатом вибухів у Бєлгороді 30 грудня.

Про це навіть у міноборони рф повідомляли. Та пропаганда таку "дрібницю" оминула.

Сознательно били по мирному центру города, по детям, по людям. Цель была именно мирные люди.

Для атаки на Белгород есть только одно определение - терроризм. Об этом на заседании совбеза ООН сказал Василий Небензя: речь идет о комбинированном, преднамеренном ударе по мирному городу.

Ви правильно зрозуміли. Після подій у Бєлгороді - росія спробувала зробити жертву з себе, а з України - терористку!

Світлана Сліпченко, керівниця проекту VoxCheck:

Ця позиція є взагалі більш виграшною. Таким чином до себе співчуття можна дійсно апелювати тоді і до міжнародних організацій, мовляв, цивільне населення Бєлгорода потребує захисту або був вчинений так званий теракт тощо.

Андрій Шаповалов, в.о. керівника Центру протидії дезінформації:

Показуха в ООН про теракт в Бєлгороді - це гра на публіку. В інформаційній війні росія грає на повну, тому залучення своїх людей в ООН до пропаганди - це з їх точки зору абсолютно логічне рішення. Більше того, це багато разів в них спрацьовувало.

Під прикриттям "удара возмєздія" російські війська тоді вгатили по Харкову, у центр міста. І знову та сама байка: знищені натівські найманці, військове керівництво…

Удары возмездия точно поражают цели. Одни из самых мощных российские военные нанесли по Харькову. российская армия со всей ясностью обозначила цену атаки на Белгород. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас".

Але ж готельний комплекс - зовсім не колишній. А на момент удару - діючий. І проживали там цивільні.

Цю інформацію легко перевірити. В інтернеті забронювати номер в готелі міг будь-хто.

Олег Постернак, керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог:

Спроба шукати в поясненнях росіян хоча б якусь раціональну аргументацію - вона марна. І немає для росіян жодного розмежування - військові об'єкти, цивільні об'єкти, цивільні об'єкти, які використовуються військовими... Ну сенсу я не бачу, оскільки все рівно росія буде продовжувати ту стратегію, яку вона реалізовує по знищенню, в тому числі цивільної інфраструктури України.

З цього росія і розпочала перший тиждень нового року. Знову ракети, численні постраждалі…

І знову брехня росЗМІ про ураження військових об'єктів.

российские войска нанесли новые мощные удары по инфраструктуре украинских боевиков. Уничтожен цех беспилотников, который располагался в Киеве.

А вже за кілька годин рф представила свій звіт завданих втрат: у ньому чи не все наявне в Україні озброєння від західних партнерів. І навіть бункер зі знищеними у ньому генералами і заступником Залужного. Але у спринті на фейкометство тоді перемогла Скабєєва.

Вона перша серед пропагандистів повідомила новину про удар по селу Петропавлівка, Воронезької області.

ЗСУ здійснили терористичну атаку на Воронезьку область! Повідомляють про обстріл села Петропавлівка.

Щонайменше 11 людей там - загинули. Десяток будинків зруйновані вщент… От тільки удар був завданий армією росії, як виявилося згодом. Ось така вона, карма!

Ракета летіла в Україну. І, на жаль, атаки триватимуть. Про те, що росія вдасться до повторних масованих ударів найближчими днями - кажуть і в нашому військовому командуванні.

З наближенням морозів ворог ймовірніше намагатиметься нищити нашу енергетичну інфраструктуру.