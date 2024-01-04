Українська перемога означає, що вона повертає свої кордони, які були станом на 1991-й рік.

З вікна їхнього кабінету відкривається розкішний вид на Конгрес - офіс американсько-української фундації за квартал від Капітолію. Місця, де робиться американська Велика політика. І в основі будь-яких кроків (будь-то виділення довгоочікуваного пакету допомоги, формування нових санкційних списків чи оголошення росії терористичною країною, а до цього із часом все одно дійде) - мають бути базові домовленості серед американського політикуму. Головна з яких - щодо перемоги та її умов. І тут кінець року приніс певні зрушення.

Надія Макконнелл, президентка та співзасновниця фундації "США-Україна":

Саме зараз Америці час вирішити: хто має виграти? Ми хочемо перемоги України чи путіна? Бо це ж не тільки про рішення - треба відповідно діяти. Фокус на тому, а що несе цей вибір? Справа ж не лише у територіях, у "географії". Тут питання: ми хочемо перемоги військового злочинця або людей, які борються за демократичні цінності, за право керувати на своїй землі? Вибір між одним та іншим!

І той факт, що президент Байден нарешті сказав: "Ми хочемо перемоги України" - це настільки важливо! Це була головна рекомендація від нашої "Групи друзів України".

Роберт Макконнелл, співзасновник фундації "США-Україна":

Президент США мав зробити однозначну заяву - чому перемога України відповідає інтересам нашої національної безпеки. Це треба пояснити людям; ухвалити рішення - так, ми хочемо, щоб Україна перемогла, і ми це підтримаємо. Генерал Брідлав, й інші наші експерти, ми всі говорили: Штати заявляють "будемо з Україною стільки, скільки потрібно". Але при цьому не говориться, а що саме потрібно робити?

І ось коли Ви поставили запитання і президент США відповів: "Ми хочемо, щоб Україна перемогла" - це було просто монументально! Це переломний момент! Президент ніколи раніше такого не говорив.

Якщо наша мета - щоб Україна виграла, це знімає всі вагання американської адміністрації, скасовує всі відмови, що існували до цього моменту щодо надання ракет великої дальності, високоточних ударів, надання літаків… Якщо ми це дамо, Україна виграє! Отже, ви отримали від президента відповідь, на яку всі чекали. Тепер йому потрібно це повторити. Щоб і Джейк Салліван, й інші топ-чиновники, зрозуміли: це чітка мета адміністрації.

Мої співрозмовники пояснюють: обережність і невизначеність у риториці перших осіб США є прямим відображенням тієї нерішучості у політиці щодо росії, яка існувала у вашингтонських коридорах влади за будь-якої адміністрації. Ще з часів розпаду СРСР завжди були чиновники (чи скоріше радники топ-політиків), які побоювалися "провокувати" рф як ядерну державу. Тому і тягнули з ухваленням потрібних і важливих рішень щодо України, чи, наприклад, виділенням зброї.

Надія Макконнелл, президентка та співзасновниця фундації "США-Україна":

Дивіться, "українське питання" постає десятиліттями. І справа ж не тільки в цій адміністрації, чи попередніх - правильно? Поверніться до часів коли відбувався розпад Радянського союзу.

І коли президент Буш виголосив свою сумнозвісну промову, яку прозвали "чікен Київ2. І ми тут будь-яку американську адміністрацію в рівній мірі критикуємо, тому що завжди були такі вагання.

І, знаєте, ось чому ми завжди залежали від Конгресу. І тому дуже прикро, що зараз маємо ситуацію в Конгресі, в якій опинилися.

Роберт Макконнелл, співзасновник фундації "США-Україна":

Оскільки адміністрація Байдена до цього моменту керувалася скоріше побоюваннями. Так, будь-який уряд США має усвідомлювати, що росія має ядерну зброю. Гаразд. Ви повинні про це хвилюватися. Але це не має визначати вашу політику!

А є ще і страх: а що буде, якщо росія програє? Якщо путін програє, в якій ситуації ми опинимося? Ну, якщо ви у страху перед цим - ви не є світовим лідером, ви не поводитесь як супердержава. А нам потрібно ухвалювати рішення не базуючись на страхах. Потрібно робити те, що правильно! І щоб Україна отримала те, що їй потрібно для перемоги.

Напедодні повернення конгресменів з канікул не обійтися без розмови про пакет допомоги - і затримку із його виділенням. І Фундація, і Група друзів України максимально відстоюють це рішення. І кажуть - аргументи противників голосування "ЗА" пакет часто надумані.

Роберт Макконнелл, співзасновник фундації "США-Україна":

Якщо вони так турбуються про гроші, які ми даємо Україні… Так серед громадськості немає розуміння… Ось ви дивитесь і слухаєте наші телевізійні програми: "ми даємо сотні мільярдів доларів Україні". Так ми не даємо "сотні мільярдів". Станом на зараз ми дали Україні 62 мільярди доларів - 42 мільярди з яких були витрачені тут, у штатах! Тому що ці гроші використовуються для модернізації нашої зброї - старі версії якої ми даємо Україні. Це створює робочі місця в наших штатах і містах!

Інша справа, що конгресмени, які підтримують Україну, але ставлять те саме запитання, яке Ви поставили президенту Байдену - "а що у фіналі"? По суті, чим саме війна має закінчитися? Тому що вони бачать, що ми хочемо підтримати Україну, але яка наша кінцева мета? Маю на увазі, війна затягнеться - чи ми все ж-таки дамо Україні те, що потрібно для перемоги?

Вони хочуть відповідей, вони задають те ж питання - що й ви на прес-конференції. І вони готові підтримати Україну - але почувалися б набагато краще, якби знали, яким є чіткий план.

Цей план, зокрема, вже зараз, ще до перемоги, мав би визначити: а що цією перемогою вважати? Територіально - повернення до якої межі? І політично: репарації, кримінальна відповідальність за військові злочини… Що ще? І як це гарантувати і забезпечити?

Роберт Макконнелл, співзасновник фундації "США-Україна":

Українська перемога означає, що вона повертає свої кордони, які були станом на 1991-й рік. Вона означає, що винних засудять за воєнні злочини, вона означає репарації. Повернення всіх викрадених дітей, повернення заручників… Але ці кордони не відновити без зброї великої дальності. Зараз вона в Україні! І якщо у вас вже є така зброя - зараз точиться багато дискусій, коли правильний момент, щоб використати її, відновлюючи свої кордони. Є спільні домовленості із військовими компаніями, які виробляють зброю! І все це, щоб у підсумку Україна стала членом НАТО. Це змінить всю динаміку, не дасть росії стріляти, якщо вже Україна в Альянсі. І НАТО має прийти, прийти найближчим часом.

Надія Макконнелл, президентка та співзасновниця фундації "США-Україна":

І тому прийдешній рік нас турбує, він буде сповнений викликами! Один з них - Вашингтонський саміт НАТО! І те, що сталося у Вільнюсі, коли більша частина Європи була "за", але Штати і Німеччина у підсумку блокували… Ми вважаємо тепер головним своїм завданням робити все, аби США цього року знову діяли як лідер. Бо це не лише про те, щоб Україна перемогли у війні і відбила путінське вторгнення! Китай же теж спостерігає! А що відбувається на Близькому Сході! Це все виходить далеко за межі України. І саме тому важливість української перемоги - для всього світу - неможливо переоцінити.