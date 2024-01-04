Зеленський назвав актуальні потреби ЗСУ та пріоритет №1 [ Редагувати ]
Росія своїми масштабними обстрілами намагається зламати дух українців. Тому приоритетом №1 є посилення ППО та озброєння України.
Про це повідомляє у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
"Наші захисники неба роблять усе можливе, щоб захистити державу. Уся команда наших дипломатів, усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами, українські представники за кордоном на сто відсотків роблять усе, аби забезпечити постачання додаткових систем ППО і ракет до них", - сказав Зеленський.
За словами президента, посилення ППО та збільшення кількості ракет до них є пріоритетом №1. Також основною ціллю є і нові пакети підтримки для воїнів.
"Артилерія, зокрема калібр 155, засоби РЕБ, нові дрони та інше, що необхідно. Вдячний усім нашим партнерам, які вже формують нові пакети підтримки. Буде цього місяця багато відповідної комунікації", - підкреслив президент.
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