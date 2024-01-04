Україні варто розраховувати на власні сили, щоб вистояти у цій війні. Мобілізуватися має не лише Захід, а й насамперед сама Україна! Про це Президент Володимир Зеленський сказав в нещодавньому інтерв'ю виданню виданню "Економіст"! Глава держави зокрема заявив, що українці готові самі виготовляти зброю, якщо приватні компанії з країн НАТО нададуть нам ліцензії.

Та чи реально організувати серійне виробництво західної зброї, чи маємо ми спроможності? Розбирався Михайло Манилюк

Більше артилерії! Більше дронів! Більше літаків і бронетехніки!

Аби перемогти росію, нам потрібні всі види зброї. Якомога більше і якнайшвидше.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Торік Україна отримала від партнерів далекобійні ракети, десятки танків, сотні тисяч боєприпасів… На захист неба стали сучасні системи ППО. Але давайте будемо реалістами - допомога заходу не вічна. У першу чергу нам треба розраховувати на самих себе.

Джастін Бронк, провідний аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:

Уряди різних країн зараз шукають можливості змусити міжнародну оборонну індустрію віддати Україні свою інтелектуальну власність, віддати ліцензійні права за набагато менші гроші, ніж якби це було в мирний час. Адже зараз Україна має обмежені можливості щодо купівлі ліцензій.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Припустимо, оборонні компанії, що виготовляють зброю для армій країн НАТО, передадуть чи продадуть нам ліцензії на виробництво зброї. Експерти переконані, тоді ми зможемо поставити на конвеєр, зокрема, далекобійні ракети "Сторм Шедоу", "Атакамс", боєприпаси для систем "Петріот", сучасні танки... Але нам треба трохи часу, якого в нас нема.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

За рік можливо зробити можливості серійного виробництва. Це великий ланцюг декількох підприємств, починаючи з ящиків або упаковки і закінчуючи зборкою цих елементів. Тому що велика частина сучасних підприємств вона, на жаль, знищена під час цього повномасштабного вторгнення.

Втім нестача часу не єдина проблема, що тягне за собою запуск серійного виробництва ліцензійної зброї.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Проблеми у нас існують, починаючи з місця для виробництва і закінчуючи виробничими кадрами. Таких кадрів, по-перше, дуже мало. По друге, величезна кількість людей -мобілізована на фронті і тому повноцінно потрібно буде ну дуже великі зусилля.

Джастін Бронк, провідний аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:

Швидкість запуску виробництва насамперед залежить від складності компонентів, які будуть виготовляти. Також логічно створювати малі за розміром речі, щоби росії важче було з'ясувати, що це за виробництво та вдарити по підприємству.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Щодо розміщення оборонних заводів, то є кілька варіантів - виробництва можна облаштовувати під землею - з метою безпеки. Або домовитися про розташування потужностей на території інших держав, де немає війни. Втім, це знову ж таки питання домовленостей із партнерами.

Джастін Бронк, провідний аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:

Найчастіше навіть не уряди ухвалюють такі рішення. Тут радше мова про західні приватні компанії. А їхні власники зацікавлені у першу чергу виготовляти ті речі, які додаватимуть вартості акціям компанії. В цьому контексті надання ліцензій Україні для виготовлення компонентів зброї було б можливим, якби країни, де розташовані ці виробництва теж перебували б у стані війни.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Компанії, що готові до спільного з Україною виробництва - вже є! Німецький концерн "Райнметалль" почне збирати бронетехніку в Україні вже "у найближчій перспективі" - це слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. І це не тільки наші бажання. Президент компанії Армін Паппергер раніше теж заявляв про намір укласти відповідний контракт з українським урядом.

Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України:

Вже працює спільне підприємство наше, разом з "Райнметалом" по ремонту спочатку систем західних, далі ми плануємо з ними починати виробництво таких систем і для нас - це хороший формат. В нас є декілька таких вже реальних, заснованих підприємств спільних, які в різних форматах - хтось як просто відкритий офіс, хтось як СП, хтось як спільна колаборація мають вже результати роботи в країні.

Зокрема, за словами міністра, спільно зі Сполученими Штатами Америки ми вже працюємо над трьома проектами гібридних комплексів ППО "Франкен Сем".

Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України:

Це наша продуктивна співпраця з американськими партнерами. В якій ми взяли наші радянські системи. Їх зінтегрували разом з нашими західними партнерами, разом із західними ракетами, разом із західними пусковими установками і отримали на фініші нове гібридне ППО. Всі знають, що розробка будь-якої системи ППО - це п'ять років, ми не чекаємо цих п'ять років.

Також Європейське відділення американської корпорації General Dynamics та Конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка" розглядають можливість спільного виробництва бойових машин піхоти ASCOD. Ця БМП є на озброєнні Іспанії, Австрії, Великої Британії та Філіппін.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Україна шаленими темпами запускає в роботу оборонний верстат. Ми самі виготовляємо дрони, протитанкові комплекси, самохідні артилерійські установки, боєприпаси… За даними Міністерства стратегічних галузей промисловості, компаній, що виробляють зброю на території України, менше ніж за рік стало вчетверо більше. Зокрема вдалося виробити шість наших самохідних артилерійських установок "Богдана". Про гарні темпи нарощування виробництва говорить і Президент.

Володимир Зеленський, Президент України:

Є дуже вагоме зростання по виробництву боєприпасів. Зокрема, для артилерії. Україна на системному рівні розгортає виробництво таких нам потрібних речей, як боєприпаси для наших вітчизняних дронів. Важливі результати є у виробництві наших ракет. Кількісні та якісні показники ракет вже відчутно більше і буде ще більше.

Михайло Манилюк, кореспондент: