Є люди, які своїми діями та вольовими зусиллями стають прикладом незламності і надією для інших.

Підтримка міжнародних партнерів як ніколи доречна нашим воїнам на Донбасі. Ворог тримає в напрузі всю лінію оборони навколо Авдіївки. І там, не виключають в обласній військовій адміністрації, може бути чергове загострення. Росіяни зараз накопичують сили і коли ґрунти підмерзнуть, штурми з великою долею вірогідності поновляться.

Ігор Левенок бачив на власні очі як наші захисники стримують ворога на Авдіївському напрямку. Якими зусиллями? Подивіться його ексклюзивний репотаж.

На межі людських можливостей!

Бої на Авдіївському напрямку! Як наші воїни стримують російську армаду!

В один момент ми навіть у круговій сиділи, бо нас начали брати в кільце…

Є люди, які своїми діями та вольовими зусиллями стають прикладом незламності і надією для інших.

Ви бачили скільки там техніки? А у нас лиш посадка людей. Але ж вам вдалося! Вдалося, бо в мене Саша, за день зробив около п'ятдесяти чи шістдесяти пострілів з РПГ. - Три-чотири заходи технікою і ще лізли дві-три групи. - Це ви пʼятдесят пострілів з РПГ зробили? - Да, десь там плюс-мінус пʼятдесят-сімдесят…

Ще один танк горить і там ще три бехи стоїть і тоже танк, за вєтками не видно. Видно як беха горить. Що ми можемо сказати. Третя хвиля відбита. Цікаво скільки буде пі**рів ще? А отам ще якась техніка. Туда беха теж заїхала, але вона далеко не проїхала. Он, як ви бачите чорний дим і вона горить. Пацани згоріли на роботі. А це наша посадка…

Ось так воюють бійці 116-ї окремої бригади ТРО. Полтавські хлопці, які, до великої війни з росією, працювали, навчалися і навіть не думали, що колись доведеться боротися на смерть із ворогом на полі бою.

Іван Ткаченко, боєць 116-ї окремої бригади ТРО:

Я вам поясню чому нам це вдається. По-перше, те, що ми вмотивовані. По-друге, те, що ми переживаємо один за одного. І один одного мотивуємо рухатися тільки вперед …

Іванові двадцять років. Зізнається: рішення піти добровольцем на фронт ухвалив не одразу. Зважав на ризики. Міркував про майбутнє. Зараз він гранатометник.

Ну якщо так прямо, то, мабуть, тиждень я думав, чи йти, чи ні. Ну, я реально думав, що в мене завтра може не настати. Але не зважаючи ні на що, я пішов…

Не дуже добрий, но хороший ранок. Живий!!! Люблю запах напалму по утрам. А чом би й ні…

За можливості, хлопці в окопах знімають хроніку своєї війни.

Початок наступу росіян під Авдіївкою. Відомі кадри, як українці розбивають колони російської техніки.

Дмитро Білокінь, боєць 116-ї окремої бригади ТРО:

Це атака на наші позиції. Це вони заїжджали на наші позиції. 19.10 тоді був такий важкий бій. Тільки вручну, нашою посадкою було знищено 14 одиниць техніки. Я вже не памʼятаю точно, але там три чи чотири танки в полі. Я в один момент кажу: "Саша, а що з тим танчиком?" А він мені: "Та я в нього стрельнув і він чомусь став". І було знищено близько 250 особового складу. Дрон літав і підраховував…

Дмитро Білокінь. Його особиста історія вражає. Працював юристом в іноземній інвестиційній компанії. Після 24-го лютого фірма запропонувала йому виїхати за кордон. Дмитро сказав ні!

Було найосновнішим таким аргументом, що я не поїхав, я довго думав з цього приводу, я б не зміг би потім просто дивитися на себе у дзеркало, ну реально так…

Усі хлопці вже зазнавали поранень і тяжких контузій, втім жодного разу зі своїх позицій не відступили.

Ось сюди він зайшов і сюди вийшов. Повезло, що не було великої кровотечі, що артерію не перебив. Да, в той день я до кінця вистояв…

Іван Ткаченко, боєць 116-ї окремої бригади ТРО:

Щоб ви розуміли, вони по нашим мінометникам ракету запустили. Ви уявляєте, міномет і ракета! Страшно всім, але або ти щось робиш, або помираєш…

Хлопці вистояли, стоятимуть і далі. Кажуть, росіянам щастить куди менше. Армада їхньої техніки не змогла здужати хлопців з Полтавської ТРО.

Ти можеш скільки завгодно бути елітою армії рф, а потім получити пи**и від Полтавської ТРО!

Дмитро Білокінь, боєць 116-ї окремої бригади ТРО: