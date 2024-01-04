Словаччина передасть Україні зимову гуманітарну допомогу [ Редагувати ]
Словаччина ухвалила рішення передати Україні гуманітарну допомогу, щоб пережити зиму. Загальна сума допомоги становитиме 203 492 євро.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Словаччини.
"На підставі прохання України про гуманітарну допомогу, а також заклику Європейської комісії до держав-членів проявити солідарність із цивільним населенням, яке постраждало від воєнного конфлікту, Словацька Республіка надасть Україні гуманітарну допомогу на загальну суму 203 492 євро", - йдеться в повідомленні.
Вага гуманітарної допомоги становитиме 21 тонну і включатиме електрогенератори, обігрівачі, одяг і набори першої допомоги із запасів Штабу екуменічної душпастирської служби у Збройних силах Словацької Республіки та Збройних сил Словацької Республіки.
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