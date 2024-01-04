Словаччина ухвалила рішення передати Україні гуманітарну допомогу, щоб пережити зиму. Загальна сума допомоги становитиме 203 492 євро.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Словаччини.

"На підставі прохання України про гуманітарну допомогу, а також заклику Європейської комісії до держав-членів проявити солідарність із цивільним населенням, яке постраждало від воєнного конфлікту, Словацька Республіка надасть Україні гуманітарну допомогу на загальну суму 203 492 євро", - йдеться в повідомленні.

Вага гуманітарної допомоги становитиме 21 тонну і включатиме електрогенератори, обігрівачі, одяг і набори першої допомоги із запасів Штабу екуменічної душпастирської служби у Збройних силах Словацької Республіки та Збройних сил Словацької Республіки.