9 тисяч справ щодо ухиляння від мобілізації. Саме таку цифру називають в поліції. З них більше двох з половиною вже передали до суду. Чоловіки призовного віку вдаються до найнеймовірніших схем. Викладають по декілька тисяч доларів, і навіть готові ризикувати власним життям, аби втекти за кордон.

Наші кореспонденти перевірили, якими схемами найчастіше користуються утікачі та як правоохоронці цьому притидіють. Що вдалося з'ясувати - дивіться далі.

На цих кадрах СБУ та Спецслужба Молдови ловлять банду, яка незаконно перетинала кордон. Зловмисники допомагали чоловікам призовного віку виїжджати з України до невизнаненого Придністровʼя.

За схожою схемою порушники хотіли перетнути кордон і на Буковині. Четверо чоловіків на човні намагалися підкорити гірську річку Тиса.

За цією лінією - вже сусідня країна Румунія. Під пильним наглядом прикордонників - 9 кілометрів шляху. Держслужбовці погоджуються показати нам місця, з котрих найчастіше українські чоловіки намагаються втекти до Європи.

Артур Кузук, технік відділення логістики Державної прикордонної служби України:

Звідси ухилянти пробують пересікти державний кордон. Трошки вище там є ділянка, де з того ліска, щоб було важче нам їх замітити, от там вони і пробують, но у них не виходить. З спостережної вежі в прилад нічного бачення і так і їх находимо.

Аби нелегально перетнути кордон, порушники вичікують слушного моменту.

Артур Кузук, технік відділення логістики Державної прикордонної служби України:

Чекають, коли наряд пройде, або ніч і тоді вже вони пробують перебігти державний кордон.

Часто ризикуючи життям, намагаються перетнути кордон через засніжені гори. Тож найчастіше таких утікачів доводиться не просто ловити, а рятувати! І перша невдала спроба не зупиняє їх.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону:

Є й такі, хто двічі-тричі намагається спробувати, самі порушники, ті, хто бажаючі перетнути державний кордон, вони відповідають адміністративною відповідальністю, а якщо це організатори - за кримінальним кодексом від 3 до 9 років позбавлення волі.

Лише за добу прикордонники затримують до семи охочих нелегально потрапити в Європу. Кількість порушників на цьому кордоні зросла майже вдвічі в порівнянні з минулим роком.

На Львівщині чоловіки-порушники обирають більш комфортний нелегальний перетин кордону. Через КПП. Наприклад, сховатися у вантажівці чи у мікроавтобусі.

Тому до таких транспортних засобів у прикордонників особливо прискіплива увага.

Найбільше чоловіки-порушники намагаються сховатися…

Михайло Пукецу, інспектор прикордонної служби КПП "Рава-Руська":

Це є задня частина от є перестрілки, є речі особисті, людина може заховатися, речами прикидаюсь особистими, і получається така схованка для порушників державного кордону.

Найпопулярніша схема серед ухилянтів на Львівщині - фіктивний шлюб з людиною, у котрої інвалідність. Таких чоловіків на цьому КПП зупиняли чи не найчастіше. Правоохоронці розповідають, коштує послуга швидкого одруження до 5ти тисяч умовних одиниць.

Павло, оперативний співробітник Львівського прикордонного загону:

Після переправи такої особи за кордон тобто, особа з інвалідністю повертається, подає на розлучення без розгляду чоловіка, тобто в подальшому розлучається і можливо підшуковється новий клієнт, який хоче за грошову винагороду виїхати за кордон в супроводі з особою за інвалідністю.

Серед популярних схем - і підробка документів. Зокрема, і довідки про статус багатодітного батька чи зняття з військового обліку в ТЦК. Із такими фальшивками ухилянти від мобілізації зазвичай потрапити до Європи намагаються в нічний час.

Ольга Павлюк, начальник групи інспекторів прикордонного контролю "Рава-Руська":

Коли важко телефонувати, зв'язуватися з центром укомплектування або соціальними захистами чи видавалися такі документи, таким чином проводяться додаткові заходи щодо поглибленої перевірки даних документів.

Після посилення перевірок на українсько-польському кордоні - автобусам із пасажирами доводиться стояти у черзі до 10 годин. Щоправда, чоловіків призовного віку - тут мало. Кажуть, із документами на перетин кордону у них все гаразд. Втім говорити та показати їх на камеру відмовляються.

З рейсового автобуса, який прямував до Польщі висадили Сергія з дружиною. Чоловікові 58. Каже, у дружини - третя група інвалідності. Але ще не отримали усіх документів від медичної комісії.

Надія Юнашава, жителька Тернопільскої обл.:

Всьо пускають, тільки немає посвідчення, ми не знали. Якби ми знали, то ми б почекали.

Сергій Юнашов, житель Тернопільської області:

На воєнкоматі я на обліку стою, дали мені не відстрочку, а звільнення від служби по уходу за дружиною.

Мають свої схеми чоловіки-порушники і на Закарпатті. Тут також полюбляють швидко на папері ставати багатодітними батьками чи опікунами людей з інвалідністю.

Олена Трачук, прес-секретар Чопського прикордонного загону:

Бачимо, що зараз не припиняються такі спроби. Тобто вони виявляються. Може бути виявлено за день 1-2 таких порушень.

Виїхати нелегально до країн Європи чоловіки призовного віку намагаються і за допомогою системи "Шлях". Коли туди вноситься водій вантажівки, який і не планує повертатися в Україну.

Ганна Воробець, заступник начальника штабу 94-го прикордонного загону:

Дані водії повинні підтвердити мету свого виїзду за кордон. До прикладу, якщо водій перевозить вантаж і він не знає в яку країну і що саме він перевозить, то в нас як у вповноважених службових осіб виникає чи дійсно цей водій буде здійснювати саме це перевезення вантажів ліцензіата.

Лише за останні 11 місяців прикордонниками затримано майже 8 тисяч порушників. Викрито 3 тисячі незаконних документів, за допомогою яких ухилянти намагалися потрапити до Європи.

Андрій Демченко, прес-секретар Державної прикордонної служби України:

Зважаючи на те, що досить часто підробляють документи, тому прикордонники можуть посилювати засоби з перевірки для того, щоб унеможливити використання підсобних документів.

Посилення перевірок документів, на думку прикордонників, зменшить кількість охочих незаконно перетнути кордон.