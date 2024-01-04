Росія вже запускала по Україні північнокорейські балістичні ракети - Білий дім [ Редагувати ]
Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використовували для ударів по Україні.
Про це повідомив на брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
За словами Кірбі, дальність балістичних ракет, які придбала росія у Північної Кореї, становить 900 кілометрів.
Він зазначив, що ударів такими ракетами по території України було завдано 30 грудня та 2 січня.
При цьому, як додав координатор Ради національної безпеки Білого дому, росія веде переговори щодо придбання балістичних ракет у Ірану.
На цьому фоні Кірбі закликав Конгрес схвалити нове фінансування допомоги Україні у розмірі понад 60 млрд доларів.
Раніше Північна Корея запустила у море балістичну ракету малої дальності.
по темі
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найкращою гарантією безпеки для України та світу є тільки системне, послідовне і методичне знищення "путінського фашистського утворення"
Впродовж 2023 року сили угрупувань військ Північної операційної зони продовжували проведення стабілізаційної операції у визначених районах, чим забезпечили стабільність та контрольованість обстановки
У четвер, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення двох нових глав обласної адміністрації
У понеділок, 25 грудня, президент України призначив Дениса Клюшникова державним уповноваженим Антимонопольного комітету України
У понеділок, 25 грудня, Кабінет міністрів мав би внести у Верховну Раду законопроєкт щодо змін в мобілізації