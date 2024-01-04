Подати заявку на компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло можна у додатку "Дія"

"Житлові сертифікати". З початку року їх можуть обміняти на нову оселю власники житла, повністю знищеного внаслідок російської агресії. У Міністерстві інфраструктури нам повідомили: вже 2 родини на Київщині стали господарями нового житла.

Відомо, що сім'я з Гостомеля втратила будинок ще на початку повномасштабного вторгнення. Тепер - планує переїзд до оселі в Бучі. Завдяки цьому жінка навіть вирішила повернутися до України з евакуації.

Загалом - на компенсації українцям, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване, урядовці мають намір витратити 10 мільярдів гривень.

Ніна Коломієць з'ясовувала - хто і на які суми може розраховувати. Всі новації державної програми -- в її сюжеті.

Буча - одне з найбільш постраждалих міст від російської агресії.

Стояли орки, вони були в усьому домі, і всі двері були зламані, всі квартири були зламані, все повиносили.

Квартиру Дениса у цьому житловому комплексі окупанти перетворили на військову базу.

Орки дійшли досюди, вони стояли перед комплексом, наші Збройні сили вибивали їх звідси.

Під час боїв квартира - зазнала чимало руйнувань.

Деним Регін, житель Бучі:

Були відсутні вікна, вибуховою хвилею все вибило. А так как у нас фронтальна квартира, у нас ще зламало всі стіни. Прийшлось робити ремонт наново.

Кошти на відновлення житла Денис отримав за державною програмою "єВідновлення" торік у вересні. Зараз робить ремонт.

Денис Репін, житель Бучі:

145 тисяч. Це досить непогано. Всі старі стіни було знесено. За ці кошти було побудовано нові стіни. Вважаю, що для воюючої країни виділити такі кошти на відновлення - це досить круто.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:

Без даху над головою залишилися сотні українців. Докладемо всіх зусиль, щоб постраждалі мали змогу відремонтувати своє житло, а в разі потреби - придбати нове. Для цього є всі дієві інструменти, зокрема, програма "єВідновлення". На ремонти житла громадянам минулого року держава виплатила два, кома і два мільярди гривень. Тепер відкрита можливість використання житлових сертифікатів для купівлі нерухомості - це опція для людей, чиї квартири були цілком зруйновані. Цього року українці також зможуть отримати кошти за ремонти, які вони вже зробили раніше.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Отримати компенсацію від держави можуть власники 4-х категорій житла. Якщо у будинку чи квартирі після ворожих атак достатньо провести поточний ремонт, за програмою "єВідновлення" господарю передбачена компенсація до 200 тисяч гривень. Якщо оселя потребує капітального ремонту, можна розраховувати на суму до 350 тисяч - на відновлення квартири, а якщо ж у вас приватний будинок, то й до півмільйона гривень. Родини, чиє житло не підлягає відновленню, можуть отримати сертифікати на покупку НОВОЇ оселі. У випадку, коли господарі вже відремонтували житло власним коштом, вони теж можете претендувати на компенсацію. Навіть якщо не зберегли чеки на будматеріали.

Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

В загальному ми розраховуємо на суму близько 10 млрд зараз за всіма компонентами - А, Б і компенсація за знищене. Ми розуміємо, що цих коштів недостатньо і ми зараз формуємо потребу, що нам необхідно ще в поточному році, щоб забезпечити стале фінансування і паралельно працюємо з партнерами для отримання допомоги на реалізацію цього напрямку. Тому що ми розуміємо, що це відновлення, розуміння того, що у людей є майбутнє, дах над головою. Це все видатки бюджету. Якщо говорити про незначні і значні пошкодження - гроші на ці цілі нам компенсуватимуться світовим банком, з яким у нас є домовленість. Що стосується компенсації за знищене майно - наразі ми проводимо перемовини з Банком розвитку ради Європи.

На дієвість і оперативність програми "є-Відновлення" сподіваються сотні жителів Києва та області, чиї будівлі пошкодив ворог. Зокрема, після недавніх ракетних обстрілів.

Олена Макарчук, жителька Вишневого:

Повилітали вікна, шибки. Там ще балкон вилетів. Мені моя подруга сказала, щоб я зареєструвалась в єДопомозі і вони, мабуть, відшкодовують процент. - Вже реєструвалися? - Ні, тільки збираємося.

На участь у програмі єВідновлення подали заявки вже 12 тисяч родин лише на Київщині - зазначають в обласній військовій адміністрації.

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Вона дуже себе позитивно показала за 2023 рік. Перший етап предбачав виплати грошової компенсанції на ремонти до 500 тисяч гривень. Ми отримали заявок більше 12 тисяч. Позитивно розглянуті ці заявки майже 9 тисяч громадян на загальну суму майже 1 млрд гривень.

На компенсацію за зруйноване і пошкоджене житло неабияк розраховують жителі прифронтових регіонів.

Лілія показує, на що перетворився її будинок після обстрілу минулої весни. Згадує, уламки від ворожих снарядів збирали по всьому подвір'ю. А коли побачили свою побиту хату, були шоковані.

Лілія, жителька селища Кушугумської громади:

В кухні не було вікна, це ми, ну це ми побачили одразу, як зайшли в будинок, то було видно. Не було вікна в дитячій спальні, не було вікна в нашій спальні, дах лежав на підлозі, постройка оце, що в нас була, вона в щєпки розлетілась, забор також, стіна, яка утеплення все валялось на підлозі.

Селищна рада допомогла з шифером для даху. Аби зробити повноцінний ремонт у будинку, родина подала заявку на участь у державній програмі єВідновлення. І вже за місяць - отримала кошти. 28 тисяч гривень - витратили на заміну вікон та придбання будматеріалів.

Лілія, жителька селища Кушугумської громади:

Це пінопласт для утеплення, фарба, шпакльовка, там оці куточки різні, все, що приходили будівельники, вони писали нам список для своєї роботи.

Загалом у Кушугумській громаді пошкоджено понад 3 сотні будинків. Заявки на компенсацію подали 60 родин. 40 - уже отримали схвальне рішення. Масштаби пошкоджень фіксує спеціальна комісія. У селищній раді наголошують - важливо зібрати повний пакет документів!

Вікторія Кривенко, секретар Кушугумської селищної ради:

Не у всіх є документи на приватизацію будинку, як право власності, тому із-за цього у нас тільки 60 заяв. По-друге, якщо людина подалась або вже їй полагодили там дах, наприклад, поміняли вікно або селищна рада допомагала, допомагали волонтери, допомагали фонди і люди вже відновили своє житло.

У Мінінфраструктури зазначають: працюють над тим, аби претендувати на компенсацію могли й ті, хто втратив домівку на тимчасово окупованій території. Зараз посадовці шукають інструменти, як зафіксувати знищення житла.

Наталія Козловська, заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Там симбіоз декількох рішень. Це і супутникові зйомки, і підтвердження факту документально з різних джерел, це і фотографії, які людина мала. Ми розуміємо, що це нетиповий, нетрадиційний підхід для цього, але ми розуміємо, що люди, які виїхали з окупованих територій і чиє житло зруйновано, вони очікують від нас такого рішення. Такий нестандартний підхід зараз ми з виконкомом мелітопольської міськради відпрацьовуємо, очікуємо закінчення цієї роботи в лютому. І якщо ми будемо розуміти, що запропонований підхід працює - на підставі цього органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення, ми зможемо його розповсюдити на всі територіальні громади в окупації і людей, житло яких зруйновано.

Подати заявку на компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло можна у додатку "Дія" або в Центрі надання адміністративних послуг.