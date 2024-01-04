Китай стає головним торговим партнером росії. Він не просто підживлює економіку країни-агресорки, але й забезпечує продукцією, яку окупанти використовують у війні проти України.

Приміром, від початку повномасштабного вторгнення Пекін удесятеро збільшив постачання високоточних верстатів для військової промисловості. Про це пише впливове британське видання Financial Times. З подробицями - наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Зв'язки Китаю та росії - міцні, як ніколи. Товарообіг між двома країнами досяг історичного максимуму - майже 200 мільярдів доларів за рік. Йдеться про нафту, автомобілі, обладнання та споживчі товари. Західні санкції продовжують тиснути на російську економіку, але їхній ефект згладжує активна торгівля з Китаєм. Вона особливо стає в нагоді, коли Москві потрібно терміново шукати замінники європейської техніки і технологій. Особливо для продовження роботи воєнної машини.

Журналісти Financial Тimes виявили, що постачання китайських високоточних верстатів збільшилося вдесятеро. З їх допомогою виробляють електронні компоненти, вимірювальні прилади, інструменти. У липні взагалі більшу частину всього російського експорту становили саме верстати з числовим програмним управлінням. Сам Пекін не лише продає, але й купує. З 2022-го він завозить все більше дешевої російської нафти, на полицях супермаркетів з'являється все більше російського шоколаду та сосисок.

Джоел Вутнав, старший науковий співробітник Центру вивчення китайських військових справ:

Китайці також, приміром, купують певні види зброї в росії. Зокрема, протиповітряні системи, двигуни літаків. Але щодо висхідного військового обладнання, то Китай має більший за росію запас гіперзвукових ракет, але відправляти обладнання такого штибу росіянам - все ще залишається тією червоною лінією, яку китайці не хочуть порушувати, бо вони розуміють, що будуть тоді вразливі до вторинних санкцій.

За повільний контрнаступ України військові експерти зазвичай звинувачують західних партнерів, бо не забезпечили достатньою кількістю зброї. Але іще один важливий чинник - економічна підтримка росії Китаєм. Імпорт товарів військового призначення зіграв ключову роль в здатності росіян звести оборону та екіпіруватися.

І хоча Пекін не надсилає боєприпаси чи зброю, він забезпечує критично важливими матеріалами і технологіями для військової індустрії. Китайські екскаватори допомагають викопувати траншеї на окупованій території, китайські вантажівки довозять стратегічні запаси з тилу, китайські чіпи забезпечують безперебійне виробництво артилерії та ракет. Пекін також забезпечує запчастини для винищувачів та дронів. Для прикладу, у 2021-му році експорт тракторів з Китаю був нульовим, у 2023-му - лише за вересень доправили 48 тисяч машин. Водночас Пекін продовжує наполягати, що не постачає летальну зброю москві та не підтримує її у війні проти України.

Ізабел Гілтон, китаєзнавиця:

Можна вже сказати, що Китай підтримує росію у війні з Україною, це вже пішло далі, ніж просто толерування війни. Є все більше доказів постачання того, що називають технологіями подвійного призначення і це може навіть означати і дрони, які мають таке важливе значення у цій війні. Це вже перейшло межі дипломатичного нейтралітету, Китай вже повним ходом надає матеріальну підтримку.

Але на папері - Пекін не робить нічого незаконного. Просто продає цивільне обладнання, яке москва успішно використовує для своїх військових потуг. США вже запровадили санкції проти китайських компаній, які постачають росії високоточні верстати. Але не всіх, а лише найпрофесійніших. Щоби москва могла продовжувати купувати обладнання дорожче і гіршої якості. Вашингтон не хоче перекривати експорт повністю, щоби не спровокувати нову торгівельну війну, пояснюють автори статті.

Джоел Вутнав, старший науковий співробітник Центру вивчення китайських військових справ:

Китайці обережні, вони непокояться, що їх сприйматимуть військовим собзником росіян. Китайці балансують, вони перестраховуються, вони не не роблять нічого, але не роблять так багато, щоби жертвувати чи ставити під загрозу свої відносини і з Європою, і з Сполученими Штатами, які зараз вони намагаються стабілізувати.

Експерти відзначають, що Китай - далеко не єдина країна, яка допомагає російській військовій машині. Але жодна інша поплічниця москви не може зрівнятися за масштабами експорту.