Українські захисники неба тримають марку попри збільшення росією ракетних атак. Чималий вклад у позитивну статистику зробили зокрема мобільні вогневі групи. Лише позавчора в Північній операційній зоні ними було збито половину безпілотників, запущених противником, а також 11 крилатих ракет.

Що допомагає бійцям у роботі? Розпитав у них Анатолій Журавльов.

Перед Новим Роком та після - росіяни додали чимало роботи українським захисникам неба.

Ось так наші бійці з числа мобільних вогневих груп відбивали ворожі атаки на Київщині. Знищували і ракети, і дрони-камікадзе.

Попри те, що російська атака була комбінована, а цілей багато - до своєї роботи українські бійці підійшли з холодною головою. Кажуть - інакше не можна, адже на прийняття рішень іноді є лічені секунди.

Позивний "Опер", військовослужбовець Збройних сил України:

Дуже замало часу, щоб зрозуміти важко воно було, чи не важко. Коли вона йде у тебе над головою і у тебе на роботу є чотири-п'ять секунд - там нема часу думати: важко чи не важко. Там треба брати і робити.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Не можна навчитися військовому мистецтву десь в інституті. Можна лише якусь теорію певну взяти. Але той досвід, який беспосередньо, коли ми працюємо - він безцінний, тому що... Я не побоюсь навіть такого слова, що ми вже навіть більш кваліфіковані, ніж НАТОвські якісь там наші колеги. Тому що ми дійсно маємо досвід застосування безпосередньо, ми знаємо як працює те чи інше озброєння, при яких умовах, при якій погоді.

Бійці кажуть, - важливо регулярно відточувати навички. Тренування плюс наявність достатньої кількості озброєння - дають позитивні результати.

Позивний "Прес", військовослужбовець Збройних сил України:

Найголовніше, що вона не долетіла, куди хотіла вона. Збили - і все. Я її збив, але все одно - хлопці. Ми вже просто спрацювалися - один одному не заважаємо, даємо чіткі указанія.

Позивний "Опер", військовослужбовець Збройних сил України:

Ми вже майже 2 роки постійно разом. Це та сама сім'я, родина, яка лишиться на все життя.

Успіхи в роботі українських захисників неба не залишили без уваги у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ.

- А яка відстань була до ракети? - Десь метрів 300 потім 600. - Чотири ракети 29-го виходить, чотири ракети зараз? 8 ракет? - Так. - "Шахед" і ракета? З чого ПЗРК "Стінгер".

Сергій Наєв, Командувач Збройних сил України:

Вони позбивали рашистську нечисть, яка хотіла вдарити по нашим населеним пунктам, по серцю нашої країни - місту Києву. Це дуже звитяжна робота і за ціма відсотками - 50% збитих "Шахедів" і 19 - збитих ракет - дуже важкий солдатський труд. Низький уклін нашим солдатам, нашим українським воїнам за те, що вони боронять українське небо.

Робота в режимі 24 на 7 у бійців продовжується. У командуванні планують і надалі збільшувати кількість мобільних вогневих груп, підвищувати професіоналізм воїнів та забезпечувати їх необхідним озброєнням.