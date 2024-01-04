20 монтажників працюють від ранку і до пізнього вечора.

Більше 3 тисяч вікон вибито вибуховою хвилею у житлових будинках Дніпра внаслідок масованої ракетної атаки росією 29 грудня. Нині до будинків вже привезли першу партію металопластикових вікон і працівники почали заміну. Роботи бачила Олена Мендалюк.

Я зараз буду плакати, якщо буду думати про це. Важко.

Важко дивитися, на що російська армія перетворила квартиру. Ганна в момент ракетного удару вдома не була, а коли повернулась - жахнулася.

Ганна - мешканка пошкодженого будинку:

Тут винесло взривною хвилею, винесло повністю всі вікна, винесло двері. Вхідна дверь теж була повністю зруйнована. І бачите, відкоси вирвало і можна бачити по обоям, що і трошки, мабуть, стіну перекосило.

За тиждень після ракетної атаки у квартиры пані Ганни працюють будівельники - встановлюють нові вікна.

Ганна - мешканка пошкодженого будинку:

Дуже оперативно. В першщий день одразу зробили фанеру, вчора привезли, сьогодні встановлюють. Дуже оперативна.

Першу партію з 200 металопластикових вікон вже доставили постраждалим внаслідок ракетної атаки. Загалом вибуховою хвилею було зруйновано більше 3 тисяч вікон.

Олег Морозюк - заступник головного інженера КП "Жилсервіс-5":

Замінять усі вибиті. Десь приблизно на Шепарта 11 - 150 вікон, на 11-а десь до 40 і там потроху. Є такі, де 20 по 5 вікон, але це все в процесі роботи. Телефони залишені на підʼїздах, щоб люди могли телефонувати.

20 монтажників працюють від ранку і до пізнього вечора.

Денис Мілінчук - представник підрядної організації:

Демонтаж, монтаж. Покамисть подготовка, покамисть дождешся людей. Одна бригада может установить 2-3 квартирі в день. Які орієнтовні терміни закінчення? До кінця тижня будемо старатися закінчити.

Останнє третє вікно у квартири пані Надії встановлюють будівельники. Жінка розповідає, буде не так моторошно залишатися у квартирі, вона від моменту ракетного удару не виїжджала, бо каже, більше їхати нікуди. Сама жінка - переселенка з Нікополя.

Приходится держаться, ну что сделаешь, война.

У пошкоджених будинках вже відновлено світло та водопостачання. Проте поки у квартирах досі немає газу - осколками пошкоджено труби. Та вже невдовзі обіцяють повернути і блакитне паливо.