Споживачам необхідно забезпечити якомога ширшу можливість для використання безготівкових рахунків. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат "Слуга народу" Данило Гетманцев.

"Це нововведення регулюється постановою Кабінету міністрів і Мінекономіки опікується цим питанням. Воно твердо стоїть на позиції того, що для споживачам необхідно забезпечити якомога ширшу можливість для використання безготівкових рахунків, бо це зручно, це те, що відповідає нашому стремлінню до ЄС. Тому з населених пунктів від 25 тисяч населення цей норматив скоротився до населених пунктів до 5 тисяч населення. Ті підприємці, які здійснюють торгівельну діяльність, зобов'язані кожному українцю надати можливість розрахуватись карткою", - зазначив Гетманцев.

Він додав: "Якщо говорити про санкції за невиконання цього обов'язку, то встановлюється адміністративний штраф від 1700 до 3400 грн за ненадання таких послуг. Також передбачається другий штрав від 8000 до 17000 грн за повторне порушення. За цим слідкуватиме податкова. Є передумови такі як скарга споживача. Ось такий контроль буде здійснюватись. Щодо підприємців у прифронтових територіях, ці нововведення їх не стосуються".