А далі в нашому ефірі - історія Надії Капустиної. Жінка - колишня директорка історичного музею Дніпра, віддала цій справі 40 років свого життя. У далекому 2001-му вона відмовила путіну - і не віддала картину Козака Мамая.

Всю цю історію пані Надія розповіла нашій Олені Мендалюк у своїй квартирі, яку росіяни розбомбили напередодні Нового року.

Пані Надія гортає велику книгу присвячену Дніпропетровщині в пошуках тієї самої світлини - президент країни-агресорки приїхав до Дніпра. Фото датоване лютим 2001-го року.

Надія Капустіна - постраждала внаслідок ракетної атаки:

Сюди на зустріч з ним приїхав тоді був президентом Кучма. Ну зацікавленість була в тому, що область тут є Південний машинобудівний завод, де виготовляють ракетоносії. Це був найбільший завод радянського союзу. Тому в ньому був зацікавлений, ну і як бачите, зараз дуже зацікавлений тому, що почали його бомбити.

В той час, на початку двохтисячних, жінка працювала директоркою історичного музею і її буквально змушували подарувати путіну колекційну картину Козака Мамая. Пані Надія - відмовила, навіть під погрозами звільнення.

Надія Капустіна - постраждала внаслідок ракетної атаки:

Ми були не згодні, це наша історія і вона повинна залишатися саме у нас. Колекція формувалась історичного музею імені Яворницького з 1849 року. Перепрошую, люди століттями збирали цю колекцію, щоб ми віддавали її на право і на ліво?

Пані Надія розповідає, як відмовила путіну у розтрощеній ним же квартирі - 29 грудня армія країни-агресорки ударила ракетами по Дніпру.

На другий вибух, я забігла до коридору і тільки я туди зайшла, як повністю балконна группа впала в квартиру.

У квартирі, де жінка проживає разом із родиною більше 40 років, знесло балкон, усі вікна, а стіни - посічені осколками.

Побутову техніку і те, чого вже не повернути - старовинні ялинкові іграшки.

Яким, я скажу, дуже багато років - більше 20-30 років. Пошкоджена наша верхушечка, якій було десь 30-35 років.

Вцілілі речі перебирає Світлана - донька пані Надії. В момент ракетного удару вона була в укритті, це її і врятувала.

Світлана - постраждала внаслідок ракетної атаки:

- Воно, мабуть, прошло так по цій стіні. Тому вона найбільше постраждала із сусідами можна тепер розмовляти через стінку. Ми чудово один одного чуємо. - Ну ви оптимістичні достатньо, як ви тримаєтесь? - Поки тримаємося, а потім подивимося, що буде, коли за декілька днів адреналін трошки попускає і вже починаються наслідки.

У перший день після ракетної атаки не впасти у відчай допомогли колеги і сусіди, які прийшли допомагати. Нині родина живе у знайомих. До квартири приходять поволі прибирати далі, але дивитися на усе понівечене, яке наживалося більше 40 років - важко.

Надія Капустіна - постраждала внаслідок ракетної атаки: