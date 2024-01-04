Відмовила путіну у 2001-му, а тепер - ледь не втратила житло: історія колишньої директорки музею [ Редагувати ]
А далі в нашому ефірі - історія Надії Капустиної. Жінка - колишня директорка історичного музею Дніпра, віддала цій справі 40 років свого життя. У далекому 2001-му вона відмовила путіну - і не віддала картину Козака Мамая.
Всю цю історію пані Надія розповіла нашій Олені Мендалюк у своїй квартирі, яку росіяни розбомбили напередодні Нового року.
Пані Надія гортає велику книгу присвячену Дніпропетровщині в пошуках тієї самої світлини - президент країни-агресорки приїхав до Дніпра. Фото датоване лютим 2001-го року.
Надія Капустіна - постраждала внаслідок ракетної атаки:
Сюди на зустріч з ним приїхав тоді був президентом Кучма. Ну зацікавленість була в тому, що область тут є Південний машинобудівний завод, де виготовляють ракетоносії. Це був найбільший завод радянського союзу. Тому в ньому був зацікавлений, ну і як бачите, зараз дуже зацікавлений тому, що почали його бомбити.
В той час, на початку двохтисячних, жінка працювала директоркою історичного музею і її буквально змушували подарувати путіну колекційну картину Козака Мамая. Пані Надія - відмовила, навіть під погрозами звільнення.
Надія Капустіна - постраждала внаслідок ракетної атаки:
Ми були не згодні, це наша історія і вона повинна залишатися саме у нас. Колекція формувалась історичного музею імені Яворницького з 1849 року. Перепрошую, люди століттями збирали цю колекцію, щоб ми віддавали її на право і на ліво?
Пані Надія розповідає, як відмовила путіну у розтрощеній ним же квартирі - 29 грудня армія країни-агресорки ударила ракетами по Дніпру.
На другий вибух, я забігла до коридору і тільки я туди зайшла, як повністю балконна группа впала в квартиру.
У квартирі, де жінка проживає разом із родиною більше 40 років, знесло балкон, усі вікна, а стіни - посічені осколками.
Побутову техніку і те, чого вже не повернути - старовинні ялинкові іграшки.
Яким, я скажу, дуже багато років - більше 20-30 років. Пошкоджена наша верхушечка, якій було десь 30-35 років.
Вцілілі речі перебирає Світлана - донька пані Надії. В момент ракетного удару вона була в укритті, це її і врятувала.
Світлана - постраждала внаслідок ракетної атаки:
- Воно, мабуть, прошло так по цій стіні. Тому вона найбільше постраждала із сусідами можна тепер розмовляти через стінку. Ми чудово один одного чуємо. - Ну ви оптимістичні достатньо, як ви тримаєтесь? - Поки тримаємося, а потім подивимося, що буде, коли за декілька днів адреналін трошки попускає і вже починаються наслідки.
У перший день після ракетної атаки не впасти у відчай допомогли колеги і сусіди, які прийшли допомагати. Нині родина живе у знайомих. До квартири приходять поволі прибирати далі, але дивитися на усе понівечене, яке наживалося більше 40 років - важко.
Надія Капустіна - постраждала внаслідок ракетної атаки:
Тут пройшло і зрілість, і молодість, і дитинство доньки, так що ця квартира є домашнім осередком, очагом. На третю ніч, я вже не могла засинати, коли прийшло усвідомлення, коли ось ця гарячка пройшла, це було важко. Ну і скажу відверто: важко дивитися на свою оселю.
по темі
Науковці вивчають знахідки, збирають історичні відомості, але на експертизу грошей немає. Шукають благодійників. Що вдалося їм дізнатися про історичну цінність артефактів? Дізнаєтесь із сюжета.
Будівля - частково пошкоджена, експонати - у пилу. Постраждало відразу кілька виставок. Після відновлення, музей відкриває свої двері. Скільки тривали роботи, що вдалось відремонтувати?
В момент атаки у будівлі були немовлята, породіллі і персонал. Всі вижили завдяки укриттю. Сьогодні, вже у зруйнованому пологовому будинку, акушери та медсестри розбирають завали. І свято вірять, що колись там знову буде лунати дитячий голос.
Нині до будинків вже привезли першу партію металопластикових вікон і працівники почали заміну. Роботи бачила Олена Мендалюк.
Чималий вклад у позитивну статистику зробили зокрема мобільні вогневі групи. Лише позавчора в Північній операційній зоні ними було збито половину безпілотників, запущених противником, а також 11 крилатих ракет.