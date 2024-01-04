Ресторатори та кухарі від початку великої війни готують страви для поранених бійців і допомагають армійцям

На Хмельниччині ресторатори відроджують старовинні рецепти Подільської кухні та розробляють маршрути гастро-турів. Отже, якими стравами славиться область і чим ще там готові здивувати? Про це далі.

Ще ковбаску візьмемо і хлібчик. За ковбасою вернемся. Борщ.

На Форум "Гастрономічна історія Поділля: від родинних рецептів та нотаток - до архівних документів" зібрались ресторатори, архівісти та науковці. Попри війну - говорили про плани на майбутнє.

Ганна Діль, рестораторка:

Ми бачимо свою місію, якою вже йдем досить довго - це відродження і популяризація України і української гастрономії. Поєднуємо гастрономію з частинкою історії нашої. Тому що не знаючи історію, ми не матимемо майбутнього.

Архівісти знайшли верет давніх рецептів Подільської кухні. Сторічної давнини і за часів Голодомору.

Катерина Бурдуваліс, директорка державного архіву Хмельницької області:

Це, так званий бараболяний сир. Не знаю, чи всі господині на Поділлі вміють варити. Це процес квашанини: яблук, капусти, огірків. Тобто, цікаві рецепти, які дають змогу об'єднати наших українців.

У цьому закладі української кухні готують автентичні страви Поділля: борщ із маринованого буряка з сушеними грушками, гарбузові та рибні смаколики. Старовинні рецепти вишукують по всій області.

Михайло Яровий, шеф-кухар ресторану української кухні:

Подільська начинка. Готується з картопляного хліба. Це ікряник, готується з ікри коропа. По Летичівському рецепту. Це білий борщ. Знайшли рецепт в селі Маліївці.

Ресторатори та кухарі від початку великої війни готують страви для поранених бійців і допомагають армійцям. Артем Блаута - учасник благодійних "Воєнних мішленів", які вже відбулися у Парижі та шести містах України.

Артем Блаута, бренд-шеф ресторанів:

Там відбувається аукціон, шефи подають свої страви, і всі ці гроші передаються на потреби військових. Ми одразу оголошуємо для кого ми це робимо. Для якого підрозділу чи частини це робиться.

І вже готують до друку збірку "100 рецептів старовинної Подільської кухні". А ще - розробляють освітні та туристичні програми.

Катерина Бурдуваліс, директорка державного архіву Хмельницької області:

Програми освітні в туризмі, в історії вивчення, в готельно-ресторанному бізнесі поповняться новими предметами, новими лекціями, новими відкриттями. І надіїмся на те, що будуть ще й поповнюватись маршрути-гастромаршрути в Хмельницькій області по туризму.

І це важливо. Адже, досліджувати, берегти та розвивати своє: рідне і автентичне - ще один крок до відродження та Перемоги України.