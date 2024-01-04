40 років це було місцем, де з'являлось на світ нове життя, поки армія країни-агресорки все не обірвала. 29 грудня росія здійснила масовану атаку на Дніпро. Серед цілей терористи обрали пологовий будинок.

В момент атаки у будівлі були немовлята, породіллі і персонал. Всі вижили завдяки укриттю. Сьогодні, вже у зруйнованому пологовому будинку, акушери та медсестри розбирають завали. І свято вірять, що колись там знову буде лунати дитячий голос.

Обвуглені стіни - це відділення новонароджених. Воно розташоване на першому поверсі пологового будинку, куди поцілила російська ракета 29 грудня. Від інкубаторів для немовлят залишився лише обгорілий метал.

- Боксіровані були палати. А це обгоріли, це підставки, так це було медичне обладнання. -Чи важко Вам дивитися на це все? - А як, конечно. Я з 91-го року працюю, з першого квітня, а роддом відкрився 2 квітня.

Поруч з відділенням новонароджених - палати для породіль. В одній з кімнат досі стоять троянди, як символ радості, яка тут панувала до російської атаки.

Її поздоровляли. Вона вже народила. Вона була з малечею, з чоловіком. Тільки ж коли починається тривога ми їх всіх переводимо в укриття.

В момент ракетного удару в укритті було 4 немовлят, породіллі та ті, хто ще чекав на пологи і 12 людей персоналу. У сховищі була і пані Валентина.

Валентина Катрушева - працівниця пологового будинку:

Перший вибух був сильним, але ми його не дуже, шатнуло - і все. Другий вибух - вже полетіли двері там, де ми знаходилися, в пройомі ми бачили, що вже немає навпроти палати. Було скомандувано усі в другу кімнату. Всі вискочили.

Пацієнти нині у безпеці, а персонал розгрібає завали. Шукають вцілілі речі, обладнання та інструменти.

Ольга Полівчук - медична сестра:

Деяка апаратура. Це те, що зараз лампи, матрацики, те, що з дитячого відділення. Те, що вціліло, переносимо у безпечне місце.

У пологовому майже не залишилося вцілілих кімнат. На усіх трьох поверхах - руїни. Стіни в тріщинах та осколках.

Микола обходить кімнату за кімнатою - знімає розбиту техніку, вцілілу демонтує та виносить у сховок.

Микола - житель Дніпра:

Техніка яка зберіглась, яку можна використовувати. Ми її складаємо і віддаємо. Яка вціліла.

Тут вже шосту добу, говорить, приходить допомагати дружині, вона у пологовому працює акушером.

Микола - житель Дніпра:

Я пенсіонер і допомагаю своїй дружині, яка пропрацювала тут все своє время. Вона 43 роки працювала в одному місці.

Розбирають завали медики зі своїми рідними, бо кажуть, тепер їхня головна мета і мрія - знову почути у цих стінах крики малюків.

Ірина Кульбач - завідувачка акушерським відділенням:

Напевно це той відлік коли зімніилося життя всіх в цьому пологовому будинку на до та після. До цього - це був будинок щастя, надії, а після цього розпачу хвилювання. Ненависті до тих, які на нас це направили.

Тут дали нове життя тисячам маленьких дніпрян. Медики вірять, колись знову вони прийматимуть тут пологи.