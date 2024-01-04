40 років тут зʼявлялось на світ нове життя: у дніпровському пологовому розбирають завали [ Редагувати ]
40 років це було місцем, де з'являлось на світ нове життя, поки армія країни-агресорки все не обірвала. 29 грудня росія здійснила масовану атаку на Дніпро. Серед цілей терористи обрали пологовий будинок.
В момент атаки у будівлі були немовлята, породіллі і персонал. Всі вижили завдяки укриттю. Сьогодні, вже у зруйнованому пологовому будинку, акушери та медсестри розбирають завали. І свято вірять, що колись там знову буде лунати дитячий голос.
Обвуглені стіни - це відділення новонароджених. Воно розташоване на першому поверсі пологового будинку, куди поцілила російська ракета 29 грудня. Від інкубаторів для немовлят залишився лише обгорілий метал.
- Боксіровані були палати. А це обгоріли, це підставки, так це було медичне обладнання. -Чи важко Вам дивитися на це все? - А як, конечно. Я з 91-го року працюю, з першого квітня, а роддом відкрився 2 квітня.
Поруч з відділенням новонароджених - палати для породіль. В одній з кімнат досі стоять троянди, як символ радості, яка тут панувала до російської атаки.
Її поздоровляли. Вона вже народила. Вона була з малечею, з чоловіком. Тільки ж коли починається тривога ми їх всіх переводимо в укриття.
В момент ракетного удару в укритті було 4 немовлят, породіллі та ті, хто ще чекав на пологи і 12 людей персоналу. У сховищі була і пані Валентина.
Валентина Катрушева - працівниця пологового будинку:
Перший вибух був сильним, але ми його не дуже, шатнуло - і все. Другий вибух - вже полетіли двері там, де ми знаходилися, в пройомі ми бачили, що вже немає навпроти палати. Було скомандувано усі в другу кімнату. Всі вискочили.
Пацієнти нині у безпеці, а персонал розгрібає завали. Шукають вцілілі речі, обладнання та інструменти.
Ольга Полівчук - медична сестра:
Деяка апаратура. Це те, що зараз лампи, матрацики, те, що з дитячого відділення. Те, що вціліло, переносимо у безпечне місце.
У пологовому майже не залишилося вцілілих кімнат. На усіх трьох поверхах - руїни. Стіни в тріщинах та осколках.
Микола обходить кімнату за кімнатою - знімає розбиту техніку, вцілілу демонтує та виносить у сховок.
Микола - житель Дніпра:
Техніка яка зберіглась, яку можна використовувати. Ми її складаємо і віддаємо. Яка вціліла.
Тут вже шосту добу, говорить, приходить допомагати дружині, вона у пологовому працює акушером.
Микола - житель Дніпра:
Я пенсіонер і допомагаю своїй дружині, яка пропрацювала тут все своє время. Вона 43 роки працювала в одному місці.
Розбирають завали медики зі своїми рідними, бо кажуть, тепер їхня головна мета і мрія - знову почути у цих стінах крики малюків.
Ірина Кульбач - завідувачка акушерським відділенням:
Напевно це той відлік коли зімніилося життя всіх в цьому пологовому будинку на до та після. До цього - це був будинок щастя, надії, а після цього розпачу хвилювання. Ненависті до тих, які на нас це направили.
Тут дали нове життя тисячам маленьких дніпрян. Медики вірять, колись знову вони прийматимуть тут пологи.
по темі
Нині до будинків вже привезли першу партію металопластикових вікон і працівники почали заміну. Роботи бачила Олена Мендалюк.
У Дніпрі йдуть на поправку поранені внаслідок ракетного удару 29-го грудня. Нагадаю, атака росіян забрала життя шістьох людей, ще 25 - отримали осколкові поранення
Чималий вклад у позитивну статистику зробили зокрема мобільні вогневі групи. Лише позавчора в Північній операційній зоні ними було збито половину безпілотників, запущених противником, а також 11 крилатих ракет.
У Харкові кількість людей, загиблих внаслідок атаки на центр Харкова, сьогодні збільшилася до двох. В лікарні померла відома українська актриса Вікторія Тимошенко.
Що відбулося в Києві другого січня, чи оговталися містяни, що з постраждалими і яка ситуація в тих, хто втратив житло - розкаже Олена Логінова.